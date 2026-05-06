Asamblea Nacional de Vietnam aprueba programa de supervisión de 2027

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, certificó la Resolución No. 22/2026/QH16 sobre el programa de supervisión del órgano legislativo para 2027.

Una sesión de trabajo. (Foto: VNA)





Según la resolución, en su tercer período de sesiones, la XV Asamblea Nacional examinará una amplia gama de informes del Gobierno, incluidos los informes complementarios sobre la situación socioeconómica y la ejecución del presupuesto estatal en 2026, así como los resultados de principios de 2027; la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro; la igualdad de género; la lucha contra la corrupción; la prevención del delito; la aplicación de la ley; la gestión de la detención; la protección del medio ambiente; y la prevención del consumo de drogas.



Los legisladores también revisarán la implementación de importantes resoluciones relativas a proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, la línea ferroviaria Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, las políticas piloto para el desarrollo del metro urbano en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, el proyecto del Aeropuerto Internacional de Long Thanh, así como los programas nacionales objetivo sobre desarrollo rural de nueva generación, reducción sostenible de la pobreza y desarrollo socioeconómico en zonas montañosas y de minorías étnicas para el período 2026–2035.



En su cuarto período de sesiones, el órgano legislativo evaluará la situación socioeconómica y presupuestaria de 2027, los planes para 2028, la asignación del presupuesto central, las finanzas estatales de 2025 y la liquidación del presupuesto estatal de ese año.



También examinará la gestión de los fondos de seguros sociales y de salud, las reservas nacionales y la gestión e inversión del capital estatal en empresas.



Además, el Parlamento revisará la implementación de resoluciones sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, así como los mecanismos piloto para el desarrollo de Khanh Hoa, Buon Ma Thuot (Dak Lak), Da Nang y Nghe An, junto con grandes proyectos de infraestructura como la autopista Norte-Sur en su tramo oriental y las carreteras de circunvalación en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.



Por separado, en virtud de la Resolución No. 23/2026/QH16, la Asamblea Nacional estableció una delegación de supervisión para examinar la gestión y el uso de los bienes públicos correspondientes a instalaciones administrativas tras la reorganización administrativa. La delegación estará encabezada por la vicepresidenta del órgano legislativo, Nguyen Thi Hong, con el titular de la Comisión de Economía y Finanzas, Phan Van Mai, como subjefe permanente.



La supervisión tiene como objetivo evaluar de manera integral el estado actual de los bienes públicos vinculados a oficinas, identificar necesidades de redistribución y reorganización, y garantizar su uso eficiente conforme al nuevo modelo organizativo, evitando así el despilfarro y las pérdidas de bienes estatales.



Asimismo, permitirá detectar deficiencias, aclarar responsabilidades y proponer medidas para perfeccionar el marco jurídico y mejorar la eficacia de la gestión de los bienes públicos en todo el país./.