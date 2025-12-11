Báo Ảnh Việt Nam

Asamblea Nacional de Vietnam aprueba la primera Ley de Inteligencia Artificial

La Asamblea Nacional de Vietnam aprueba la primera Ley de Inteligencia Artificial, junto con reformas de Propiedad Intelectual y Alta Tecnología.

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de la XV Legislatura aprobó hoy la primera Ley de Inteligencia Artificial (IA), junto con la Ley que introduce enmiendas y adiciones a varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual y la versión revisada de la Ley de Alta Tecnología, durante el décimo período de sesiones celebrado en Hanoi.

La Ley de IA, integrada por ocho capítulos y 35 artículos, fue aprobada con el respaldo de 429 de los 434 diputados presentes (90,7%). La Ley de enmiendas y adiciones a varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, compuesta por tres artículos, obtuvo 432 de los 438 votos (91,33%). Por su parte, la Ley revisada de Alta Tecnología, con seis capítulos y 27 artículos, recibió 437 de los 441 votos (92,39%).

Al presentar el informe sobre el proyecto de Ley de IA, el ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, señaló que existe un amplio consenso sobre la necesidad urgente de esta normativa.

El proyecto establece principios esenciales, define prácticas prohibidas y diseña un marco de gestión de riesgos. Su elaboración se inspira en la experiencia internacional en la supervisión de sistemas de inteligencia: regular los datos de entrada, encauzar el uso de la IA mediante marcos legales y éticos, y controlar los resultados a través de mecanismos de rendición de cuentas.

Con el fin de equilibrar regulación e innovación, la propuesta incluye medidas estrictas para los sistemas de IA de alto riesgo, basadas en modelos de la Unión Europea y Corea del Sur, y al mismo tiempo incorpora sólidos mecanismos de promoción del desarrollo, similares a los de Japón.

Entre ellos figuran incentivos avanzados para la IA, pruebas en entornos controlados con exenciones parciales o totales de cumplimiento, un Fondo Nacional para el Desarrollo de la IA con mecanismos financieros especiales y un programa de cupones para apoyar a las startups.

Además, se descartó la creación de un Comité Nacional de IA independiente. La supervisión recaerá en el Gobierno, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología como órgano coordinador.
En lo relativo a las normas técnicas, las evaluaciones de conformidad se aplicarán únicamente a los sistemas de alto riesgo incluidos en la lista aprobada por el Primer Ministro.

Para evitar que la ley quede desactualizada, el proyecto prescinde de listas fijas de tecnologías o clasificaciones rígidas de riesgo. La cláusula 4 del artículo 13 otorga al Primer Ministro la facultad de emitir y actualizar de forma continua, en tiempo real, la lista de sistemas de IA de alto riesgo sin necesidad de reformar la ley.

La Ley de IA entrará en vigor el 1 de marzo de 2026./.

VNA/VNP

