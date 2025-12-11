Asamblea Nacional de Vietnam aprueba la primera Ley de Inteligencia Artificial

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de la XV Legislatura aprobó hoy la primera Ley de Inteligencia Artificial (IA), junto con la Ley que introduce enmiendas y adiciones a varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual y la versión revisada de la Ley de Alta Tecnología, durante el décimo período de sesiones celebrado en Hanoi.



La Ley de IA, integrada por ocho capítulos y 35 artículos, fue aprobada con el respaldo de 429 de los 434 diputados presentes (90,7%). La Ley de enmiendas y adiciones a varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, compuesta por tres artículos, obtuvo 432 de los 438 votos (91,33%). Por su parte, la Ley revisada de Alta Tecnología, con seis capítulos y 27 artículos, recibió 437 de los 441 votos (92,39%).



Al presentar el informe sobre el proyecto de Ley de IA, el ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, señaló que existe un amplio consenso sobre la necesidad urgente de esta normativa.



El proyecto establece principios esenciales, define prácticas prohibidas y diseña un marco de gestión de riesgos. Su elaboración se inspira en la experiencia internacional en la supervisión de sistemas de inteligencia: regular los datos de entrada, encauzar el uso de la IA mediante marcos legales y éticos, y controlar los resultados a través de mecanismos de rendición de cuentas.

Con el fin de equilibrar regulación e innovación, la propuesta incluye medidas estrictas para los sistemas de IA de alto riesgo, basadas en modelos de la Unión Europea y Corea del Sur, y al mismo tiempo incorpora sólidos mecanismos de promoción del desarrollo, similares a los de Japón.



Entre ellos figuran incentivos avanzados para la IA, pruebas en entornos controlados con exenciones parciales o totales de cumplimiento, un Fondo Nacional para el Desarrollo de la IA con mecanismos financieros especiales y un programa de cupones para apoyar a las startups.



Además, se descartó la creación de un Comité Nacional de IA independiente. La supervisión recaerá en el Gobierno, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología como órgano coordinador.

En lo relativo a las normas técnicas, las evaluaciones de conformidad se aplicarán únicamente a los sistemas de alto riesgo incluidos en la lista aprobada por el Primer Ministro.



Para evitar que la ley quede desactualizada, el proyecto prescinde de listas fijas de tecnologías o clasificaciones rígidas de riesgo. La cláusula 4 del artículo 13 otorga al Primer Ministro la facultad de emitir y actualizar de forma continua, en tiempo real, la lista de sistemas de IA de alto riesgo sin necesidad de reformar la ley.



La Ley de IA entrará en vigor el 1 de marzo de 2026./.