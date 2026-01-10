Asamblea Nacional de Vietnam aprueba el programa de trabajo de su Comité Permanente para 2026

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, firmó recientemente la Resolución No. 1946/NQ-UBTVQH15 que promulga el Programa de Trabajo del Comité Permanente de la institución legislativa para 2026, en el que se definen claramente las principales tareas en diversos ámbitos.

En una sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Fuente: VNA)

Una de las prioridades es la preparación de las elecciones de los diputados del Parlamento de la XVI Legislatura y de los miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031. El Comité Permanente coordinará con el Consejo Electoral Nacional, el Gobierno, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y los organismos competentes la implementación del Proyecto Electoral, la supervisión del proceso y el ejercicio pleno de las atribuciones conforme a la ley.

Esta entidad también se centrará en la preparación, convocatoria y presidencia de los períodos de sesiones de la Asamblea Nacional de la nueva Legislatura, incluidos el primer y segundo períodos de sesiones, así como sesiones extraordinarias cuando sean necesarias para decidir oportunamente asuntos importantes y urgentes.

Asimismo, dirigirá la estricta aplicación del Reglamento de las sesiones parlamentarias, la evaluación de los períodos de sesiones y la continua renovación y mejora de la calidad y eficiencia de las actividades de la Asamblea Nacional; organizará conferencias de diputados a tiempo completo y reuniones para recabar opiniones sobre proyectos de ley y cuestiones relevantes.

En el ámbito legislativo, este Comité concentrará sus esfuerzos en dirigir el examen y la presentación ante el Parlamento de proyectos de leyes y resoluciones destinados a institucionalizar los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), así como las resoluciones y conclusiones del Comité Central y las orientaciones del Buró Político y del Secretariado del PCV.

Al mismo tiempo, continuará la concreción de la Constitución, garantizando la coherencia y unidad del sistema jurídico y su adecuación a los tratados internacionales de los que Vietnam es parte. En coordinación con el Gobierno, elaborará la orientación legislativa para la XVI Legislatura; además de implementar el Programa Legislativo de 2026.

El Comité Permanente examinará y emitirá opiniones sobre los proyectos de leyes y resoluciones antes de su presentación al Parlamento, aprobará ordenanzas y resoluciones dentro de su competencia.

En materia de supervisión, este órgano rector orientará la definición de las prioridades de supervisión para la XVI Legislatura y se organizará el Foro de la Asamblea Nacional sobre actividades de supervisión con el fin de elevar su eficacia y eficiencia.

Por otro lado, preparará y emitirá opiniones para presentar a la Asamblea Nacional la elección y ratificación de los cargos dirigentes de los órganos del Estado en el primer período de sesiones de la XVI Legislatura; examinará asuntos relacionados con la organización y el personal dentro de su competencia y promoverá las actividades de relaciones exteriores y cooperación internacional en 2026.

De acuerdo con la Resolución, en 2026 se celebrarán cuatro reuniones ordinarias del Comité Permanente de la XV Legislatura y nueve reuniones ordinarias de la XVI Legislatura para examinar y decidir los asuntos de su competencia./.