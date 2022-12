Asamblea Nacional analizará contenidos importantes durante segunda reunión extraordinaria

Hanoi (VNA) - El secretario general de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Bui Van Cuong, anunció la conclusión del Comité Permanente del órgano legislativo sobre la preparación de la segunda reunión extraordinaria de XV legislatura.



El órgano rector de la AN acordó someter a la consideración y decisión de la Asamblea Nacional varios contenidos importantes, entre ellos el Plan Maestro Nacional para el período 2021-2030, con visión al 2050, el proyecto de ley de examen y tratamiento médico (modificado) y ciertos asuntos financieros y presupuestarios.

La reunión preparatoria tendrá lugar en la tarde del 4 de enero de 2023 y la sesión de apertura en la mañana del día siguiente.



Según la conclusión del Comité Permanente, no se organizarán encuentros on los votantes antes y después de la reunión. Las delegaciones de los diputados de la Asamblea Nacional deben trabajar con los Comités del Frente de la Patria de Vietnam en las provincias y ciudades para recopilar las sugerencias de los votantes y residentes locales./.