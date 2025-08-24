Artes tradicionales y Ao Dai unen la amistad entre Vietnam y Malasia

Kuala Lumpur (VNA) - El evento cultural Vietnam Art Parade (Desfile de Arte de Vietnam) se celebró esta mañana en Kuala Lumpur, como parte de las actividades conmemorativas por el 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945-2025) y el 68.º del Día Nacional de Malasia (31 de agosto de 1957-2025).



En el desfile de Ao Dai (Foto: VNA)



Organizado por el Ayuntamiento de Kuala Lumpur en colaboración con la Asociación de Amistad Malasia-Vietnam (MVFA), el programa atrajo a miles de ciudadanos malasios y miembros de la comunidad de vietnamitas residentes en Kuala Lumpur, Klang, Penang y Johor. Este evento no solo fue un intercambio cultural, sino también un símbolo vívido la fructífera relación entre ambos países.



En la cita, los asistentes disfrutaron de espectáculos culturales únicos del país indochino. El punto culminante fue el desfile de Ao Dai (túnica tradicional vietnamita), en el cual destacan los diseños especiales del Club de Patrimonio de Ao Dai de Vietnam en Malasia. Los trajes combinan imágenes de las banderas y flores nacionales de ambos países, convirtiéndose en un símbolo delicado de solidaridad e intercambio cultural.



Además, los visitantes pudieron disfrutar del café vietnamita en los puestos culturales, lo que contribuyó a promover la imagen del país y su gente.



La alcaldesa de Kuala Lumpur, Maimunah Mohd Sharif, se mostró impresionada por el desfile de Ao Dai, considerándolo un testimonio del estrecho vínculo entre Malasia y Vietnam. Afirmó que Kuala Lumpur valora las contribuciones de la comunidad vietnamita a las actividades culturales locales y confió en que la amistad entre las dos naciones continuará floreciendo.



El evento también se integró en el programa Car-Free Morning (Mañana sin coches), una iniciativa que transforma el área del patrimonio de Kuala Lumpur en un espacio peatonal y de actividades comunitarias los fines de semana.



La alcaldesa enfatizó que esta iniciativa no solo ayuda a reducir la congestión del tráfico, sino que también crea oportunidades para que las personas se conecten, alentando a otras ciudades a adoptar modelos similares.



Vietnam Art Parade en Kuala Lumpur es una vívida muestra de la amistad entre ambas naciones. A través del intercambio cultural y la presencia de Ao Dai, el evento difundió un mensaje de cooperación y cohesión, y reafirmó la asociación estratégica entre Vietnam y Malasia y el espíritu de solidaridad dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)./.