Arte público impulsa creatividad urbana y turismo en Hanoi

Una exposición única realizada con papel Do tradicional y materiales reciclados en el jardín de flores de Dien Hong. (Fuente: nhandan.vn)

En los últimos tiempos, el arte público se ha ido convirtiendo gradualmente en parte de la infraestructura cultural urbana de Hanoi, no solo embelleciendo el entorno, sino también promoviendo el diálogo entre las personas, la historia, la naturaleza y la comunidad, y creando un nuevo atractivo para la vida cultural y turística de la capital.

El año 2025 registró un aumento tanto en la cantidad como en la calidad de las actividades y proyectos de arte público en Hanoi, lo que refleja un cambio positivo en el enfoque del desarrollo del espacio urbano a través de la creatividad. Más allá de una función meramente decorativa, el arte público contribuye cada vez más a la configuración de una estética comunitaria y al impulso de los sectores de servicios y turismo.

Durante los fines de semana y las festividades, no es difícil ver a residentes y visitantes detenerse ante las obras de arte en distintos espacios públicos, tomar fotografías, conversar e interactuar. Desde presentaciones al aire libre hasta obras de múltiples formatos, el arte se integra en la vida urbana de manera natural y cercana.

Un proyecto de arte público presentado a finales de septiembre de 2025 en el parque forestal Chuong Duong (Hanoi) y en el parque Tao Dan (Ciudad Ho Chi Minh) constituye un ejemplo representativo. La obra, con la forma de una “casa en el árbol” multicolor, combina tecnología de inteligencia artificial con datos ornitológicos en línea para crear una “estación de aves” que permite a los visitantes escuchar los sonidos de cientos de especies presentes en el ecosistema urbano, conectando así al ser humano con la naturaleza.

Anteriormente, en el jardín floral Co Tan, la obra “Renacimiento” de la diseñadora Tia-Thuy Nguyen generó una fuerte respuesta emocional del público al transformar el tronco de un antiguo árbol derribado por el tifón Yagi en 2024 en una instalación artística de gran escala, transmitiendo un mensaje sobre la regeneración y la capacidad de recuperación de la naturaleza.

Asimismo, proyectos como Phuc Tan, Phung Hung o el jardín floral Dien Hong evidencian la tendencia a sacar el arte del espacio museístico para acercarlo a la vida cotidiana, al tiempo que fomentan la participación comunitaria mediante el uso de materiales reciclados, talleres creativos y la interacción social.

No obstante, según los especialistas, el número de espacios de arte público en Hanoi sigue siendo limitado en relación con la magnitud de la ciudad, y muchos proyectos tienen un carácter efímero, mientras que los mecanismos de gestión y mantenimiento aún no son plenamente coherentes.

En el contexto de que Ha Noi es miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, se prevé que el desarrollo de complejos creativos y espacios de arte público continúe cobrando impulso en 2026.

Con una amplia comunidad de arquitectos, artistas y creadores, junto con avances positivos en el pensamiento de gestión, el arte público tiene la oportunidad de convertirse en un motor de la economía creativa y de contribuir a la promoción de la imagen de la capital en una nueva etapa de desarrollo./.