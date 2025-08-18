Armada de Vietnam participa en desfile de amistad en Malasia

Hanoi (VNA) – Oficiales y marineros de la fragata 016-Quang Trung, junto con una delegación de la Armada Popular de Vietnam, participaron el 17 de agosto en un desfile en la ciudad de George Town, estado de Penang, Malasia.

Representantes de la Armada Popular de Vietnam participan en un desfile en la ciudad de George Town, estado de Penang, Malasia. (Fuente: qdnd.vn)

lA ACTIVIDAD se celebró en el marco del tercer Ejercicio Naval Multilateral de la ASEAN (AMNEX 3), organizado por la Marina Real de Malasia.

El desfile contó con la presencia del Gobernador y altos funcionarios del estado de Penang, el Comandante de la Marina Real de Malasia y jefes de las delegaciones navales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En total, 23 contingentes tomaron parte en la marcha, incluidos portadores de banderas, tripulaciones navales, bandas militares, fuerzas de reserva, cadetes navales y veteranos de Malasia y otros países de la ASEAN. Bandas comunitarias locales y grupos escolares también se sumaron con música y actuaciones, contribuyendo al ambiente festivo.

El programa incluyó exhibiciones dinámicas de lanchas rápidas de ataque y helicópteros de la Marina Real de Malasia.

Junto con la fragata vietnamita 016-Quang Trung, las embarcaciones participantes que atracaron en Penang fueron: el RSS Vigour de Singapur, el KRI Bung Tomo de Indonesia, el KPD Darulaman de Brunéi, el UMS King Sin Phyu Shin de Myanmar, el HTMS Krabi de Tailandia y el BRP Antonio Luna de Filipinas. Malasia estuvo representada por tres buques: el KD Kedah, el KD Lekiu y el KD Lekir.

El desfile sirvió como recordatorio de valiosas tradiciones culturales, al tiempo que destacó el espíritu de amistad entre las marinas de la ASEAN.

Asimismo, puso de relieve los esfuerzos por fortalecer la cooperación marítima, fomentar la paz y consolidar la unidad entre las naciones de la agrupación regional.

El evento formó parte de una serie más amplia de actividades organizadas por la Marina Real de Malasia del 16 al 21 de agosto, que incluyen la 19.ª Reunión de Jefes de Marina de la ASEAN (ANCM) y la Revista Naval de la ASEAN (AFR)./.