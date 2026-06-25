Aprueban Programa integral de desarrollo de la economía colectiva para el período 2026-2030

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam emitió la Decisión N.º 1128/QD-TTg por la que se aprueba el Programa integral de desarrollo de la economía colectiva para el período 2026-2030.

La artesanía de sombreros cónicos de Xuan Loc es una tradición arraigada en un pueblo artesanal ubicado en la comuna de Xuan Loc de la provincia de Thanh Hoa, con una larga historia. (Foto: VNA)

El programa tiene como objetivo desarrollar el sector de la economía colectiva de manera dinámica y eficiente, contribuyendo a la creación de empleo, el aumento de los ingresos de la población, la construcción de nuevas zonas rurales y la garantía del bienestar social.

Asimismo, busca reafirmar el papel de las cooperativas en la economía nacional, mejorar el acceso a las políticas de apoyo del Estado, fomentar la participación ciudadana en las cooperativas, promover la vinculación con empresas, replicar modelos eficaces y acelerar la transformación digital para elevar la productividad y la competitividad.

Para 2030, el país aspira a contar con alrededor de 140 mil grupos cooperativos con dos millones de miembros, 45 mil cooperativas con ocho millones de miembros y 340 uniones de cooperativas con mil 700 cooperativas miembros.

Se prevé que al menos el 60% de las cooperativas funcionen con buen o muy buen desempeño; al menos el 25% de los directivos tengan educación superior; alrededor del 80% de los directores de cooperativas cuenten con formación profesional; y al menos el 30% de los directores sean mujeres.

El programa también establece objetivos para impulsar la aplicación de alta tecnología, especialmente en la agricultura, con más de cinco mil cooperativas y 500 grupos cooperativos aplicando tecnologías avanzadas en producción y comercialización agrícola para 2030.

Además, se reforzará la trazabilidad de los productos, la conexión en cadenas de valor y la vinculación con empresas, con el objetivo de que alrededor del 50% de las cooperativas agrícolas participen en estas cadenas.

Asimismo, se seleccionarán al menos 200 cooperativas y uniones de cooperativas eficaces para su replicación, con cada provincia encargada de elegir un mínimo de seis entidades. Cada localidad deberá incluir al menos un proyecto de inversión pública para apoyar al sector en sus planes de inversión a medio plazo.

El programa orienta el desarrollo de la economía colectiva de forma diversa y adaptada a las condiciones regionales, priorizando modelos vinculados a cadenas de valor y productos clave locales, promoviendo la innovación, la transformación digital y la economía verde, circular y del conocimiento, así como el fortalecimiento de la cooperación con otros sectores económicos.

En el ámbito agrícola, se enfatiza el papel central de las cooperativas en la reorganización de la producción, la reestructuración del sector y el desarrollo rural; en la industria y construcción, se impulsa la modernización tecnológica y el fortalecimiento de cooperativas vinculadas a oficios tradicionales y clústeres industriales rurales; y en el comercio y servicios, se promueven modelos cooperativos multisectoriales, la logística, el turismo comunitario y la protección de la propiedad intelectual de productos locales.

El programa también contempla medidas para perfeccionar el marco institucional, mejorar el acceso a la financiación, fortalecer la comunicación, desarrollar recursos humanos y elevar la capacidad de gestión del sector de la economía colectiva./.