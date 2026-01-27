Aprueban planificación general a 100 años para el desarrollo de Hanói

El Consejo Popular de Hanói aprobó hoy, durante su 31ª reunión, una Resolución sobre los aspectos clave de la Planificación General de la capital vietnamita, con una visión a 100 años.



Durante la 31ª reunión del Consejo Popular de Hanói. Foto: Van Diep - VNA

Esta decisión tiene un gran valor histórico, ya que orienta el desarrollo de Hanoi bajo el modelo de “Cultura - Identidad - Creatividad”, con el objetivo de construir una ciudad “civilizada, moderna y milenaria”, verde, limpia, hermosa y resiliente al cambio climático.



De acuerdo con la Resolución, Hanói no solo será el centro político y administrativo del país, sino también un motor estratégico de crecimiento con un gran poder de irradiación, destinado a impulsar el desarrollo del Delta del Río Rojo, la Región Capital, la Región Económica Clave del Norte y, en general, de todo Vietnam. La planificación tiene como objetivo un crecimiento económico de dos dígitos en fases apropiadas, con una visión hasta 2100, acorde con el papel de Hanoi como la capital de un país desarrollado y de altos ingresos.



En cuanto a la organización espacial, se han definido nueve polos de crecimiento. El área urbana central, que incluye el núcleo histórico y su expansión, se consolidará como el polo cultural, histórico y político de la capital, vinculado a la ciudad olímpica.



El polo norte (Dong Anh – Me Linh – Soc Son) se orientará hacia la integración internacional, desarrollando sectores como servicios, finanzas, logística e industrias de alta tecnología, vinculadas al Aeropuerto Internacional de Noi Bai.



El polo oriental (Long Bien – Gia Lam) se proyecta como un punto clave para el comercio y los servicios, conectando el triángulo económico Hanói – Hai Phong – Quang Ninh.



A su vez, el polo sur – área urbana central (Thuong Tin – Phu Xuyen) se planifica como un centro industrial y logístico, vinculado al segundo aeropuerto al sur de Hanoi y a nodos de transporte multimodal.



El polo sur Van Dinh – Dai Nghia se desarrollará como una ciudad ecológica asociada al patrimonio y la espiritualidad, mientras el polo suroeste (Xuan Mai – Chuong My) se orientará hacia la educación, la formación y la salud, combinadas con ecoturismo.



El polo occidental (Hoa Lac) será el centro de ciencia, tecnología, innovación y educación, y el polo noroeste (Son Tay – Ba Vi) promoverá la cultura histórica y el turismo, en estrecha relación con la defensa y la seguridad nacional.



Por último, el polo del Río Rojo se definirá como un espacio paisajístico especial destinado a las finanzas, el comercio, los servicios y el turismo.



Además, la planificación contempla la creación de nueve grandes centros urbanos, cada uno con funciones específicas en áreas como política, economía, cultura, educación, salud, ciencia y tecnología, y turismo. Entre estos centros se encuentran los del sur y el norte del Río Rojo, el centro oriental, la ciudad olímpica, Phu Xuyen, Van Dinh – Dai Nghia, Xuan Mai, Hoa Lac y Son Tay.



El plan define nueve ejes estratégicos de desarrollo, asociados a corredores de transporte clave como: Nhat Tan – Noi Bai; Ho Tay – Co Loa – Aeropuerto Gia Binh; la Carretera Nacional 5 y la autopista Hanoi – Hai Phong; la Carretera Nacional 1A – Phap Van – Cau Gie; los corredores 21B – 21C; la Carretera Nacional 6 – Ha Dong – Xuan Mai; la Avenida Thang Long – Ba Vi; la Carretera Nacional 32 – Tay Thang Long; y el eje paisajístico del Río Rojo.



En términos de indicadores, se prevé que para 2045 la superficie urbana abarque entre el 45 y el 50% del área total, con una población que oscilará entre 15 y 16 millones de habitantes y una tasa de urbanización superior al 75%. Para 2065, la población alcanzará entre 17 y 19 millones, y la urbanización superará el 90%. Se estima que el ingreso per cápita promedio será de unos 45.000 USD en 2045 y cerca de 100.000 USD en 2065.



Asimismo, la Resolución establece metas ambiciosas, como erradicar en su mayoría la pobreza según los estándares nacionales para 2030; elevar el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a 0,92 en 2045 y a 0,95 en 2065; y alcanzar una esperanza de vida promedio de alrededor de 80 años.

Además, se dará prioridad a resolver los problemas clave relacionados con inundaciones, congestión del tráfico, contaminación ambiental y el orden y la civilidad urbana./.