Aprueban lista de 29 asociaciones de masas de Vietnam

Hanoi (VNA)- El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam acordó la lista de 29 asociaciones de masas que tienen tareas asignadas por el Partido y el Estado a nivel central.

La Cruz Roja de Vietnam lanza movimientos de emulación. (Foto: VNA)



La lista se estableció de conformidad con la conclusión del Buró Político y el Secretariado sobre el Proyecto de reorganización y simplificación de las asociaciones de masas.



En consecuencia, el Estado proporcionará fondos a las asociaciones de masas en función de las tareas que se les asignen.



El Comité Central del Frente de la Patria y las organizaciones de masas deben seguir investigando y simplificando la estructura de las asociaciones para garantizar que sus actividades sean eficaces, cumplan con sus fines y objetivos, y protejan las finanzas y los bienes de las asociaciones. Este proceso debe completarse en el segundo trimestre de 2026, garantizando el desarrollo social, el cumplimiento de la ley y el liderazgo del Partido.



Además, deben perfeccionar el Proyecto de reestructuración y simplificación de los medios de comunicación de las asociaciones, que será presentado al Buró Político y al Secretariado después del XIV Congreso Nacional del Partido.



La Comisión de Organización del Comité Central debe modificar las normas sobre la edad de los funcionarios que ocupan los cargos de presidentes en las asociaciones populares.



El Comité del Partido del Gobierno revisará y modificará las normativas sobre la organización y actividades de las asociaciones populares, alineándolas con esta conclusión, para completarlo en el segundo trimestre de 2026.



Los comités locales deben decidir la lista de asociaciones populares según las circunstancias locales, priorizando las asociaciones en la lista central.



Lista de las 29 asociaciones de masas:



1. Unión de Asociaciones Científicas y Técnicas de Vietnam.

2. Unión de Asociaciones de Literatura y Arte de Vietnam.

3. Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam.

4. Cámara de Comercio e Industria de Vietnam.

5. Alianza de Cooperativas de Vietnam.

6. Cruz Roja de Vietnam.

7. Asociación de Periodistas de Vietnam.

8. Asociación de Escritores de Vietnam.

9. Asociación de Abogados de Vietnam.

10. Federación de Abogados de Vietnam.

11. Asociación de Personas Mayores de Vietnam.

12. Asociación de Veteranos de la Policía Popular de Vietnam.

13. Asociación de Ex-Jóvenes Voluntarios de Vietnam.

14. Asociación de Estímulo al Estudio de Vietnam.

15. Asociación de Personas Ciegas de Vietnam.

16. Asociación de Protección de Personas con Discapacidad de Vietnam.

17. Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam.

18. Asociación de Medicina Tradicional de Vietnam.

19. Asociación General de Medicina de Vietnam.

20. Asociación de Arquitectos de Vietnam.

21. Asociación de Bellas Artes de Vietnam.

22. Asociación de Artistas Teatrales de Vietnam.

23. Asociación de Compositores de Vietnam.

24. Asociación de Historia Científica de Vietnam.

25. Asociación de Artistas Fotográficos de Vietnam.

26. Asociación de Literatura Popular de Vietnam.

27. Asociación de Cine de Vietnam.

28. Asociación de Artistas de Danza de Vietnam.

29. Asociación de Literatura y Arte de las Minorías Étnicas de Vietnam./.