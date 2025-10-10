Aprueba Vietnam estrategia para convertirse en centro logístico global

Hanoi (VNA)– El viceprimer ministro de Vietnam Bui Thanh Son firmó la Decisión No. 2229/QD-TTg que aprueba la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Servicios Logísticos para el período 2025-2035, con una visión hacia 2050.

Puerto marítimo internacional Cai Mep - Thi Vai (Foto: VNA)

El objetivo principal es desarrollar un sector logístico sostenible, competitivo y de alto valor añadido, posicionando al país como un centro de conexión y distribución global.

La estrategia establece metas ambiciosas. Para 2035, el sector logístico deberá crecer a una tasa anual del 12-15%, contribuyendo con un 5-7% al Producto Interno Bruto (PIB) y reduciendo los costos logísticos a un 12-15% del PIB.

Vietnam aspira a ubicarse entre los 40 primeros países en el Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco Mundial. Además, el 80% de las empresas del sector deberán adoptar soluciones de transformación digital y se construirán al menos cinco centros logísticos de talla internacional.

Con miras a 2050, la visión se amplía: la contribución al PIB deberá ser del 7-9%, con un crecimiento anual del 10-12%. El país buscará estar entre los 30 primeros del ranking LPI, con una digitalización completa del sector (100% de las empresas) y al menos 10 centros logísticos internacionales.

La estrategia también enfatiza la neutralidad de carbono y una fuerza laboral altamente calificada, donde el 50% de los empleados tengan título universitario.

Para lograr estas metas, la estrategia se centra en varios pilares clave. Uno de los más importantes es el desarrollo de una infraestructura logística sincronizada y moderna.

Esto incluye invertir en la construcción y mejora de sistemas de transporte, centros logísticos internacionales, puertos, aeropuertos y almacenes inteligentes. Se priorizarán proyectos que faciliten las cadenas de suministro agrícola y el comercio electrónico, incluyendo la creación de centros especializados para la clasificación y procesamiento de pedidos a gran escala.

Otro pilar fundamental es la mejora de la competitividad de las empresas logísticas nacionales. La estrategia prevé apoyar a estas empresas para que diversifiquen sus servicios, adopten modelos integrados (4PL y 5PL) y establezcan redes de agencias y sucursales en el extranjero.

La modernización y digitalización de los procedimientos aduaneros es también una prioridad para agilizar el comercio internacional.

La transformación digital y la sostenibilidad ambiental son ejes transversales del plan. Se fomentará la investigación, la innovación y la aplicación de logística urbana eficiente. Paralelamente, se impulsará una transición hacia energías verdes para reducir las emisiones.

El desarrollo de capital humano es crucial, con el objetivo de formar al 70% de la fuerza laboral para 2035 y al 90% para 2050, incrementando significativamente el porcentaje de graduados universitarios.

En el ámbito institucional, la estrategia busca crear un marco legal favorable y un entorno de negocio que incentive la participación de todos los sectores económicos.

Se promoverán vínculos regionales e internacionales y se fortalecerá el papel de las asociaciones empresariales para guiar el crecimiento del sector, sentando las bases para que Vietnam se consolide como un eslabón vital en las cadenas de suministro globales./.