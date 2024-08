Aprecian importancia de intercambio de experiencias Vietnam- China en formación de funcionarios

Hanoi, 20 ago (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, realizó hoy una visita a la Escuela Central del Partido Comunista de China, como parte de su visita de Estado al país esteasiático.



Panorama de la cita. Foto: Tri Dung/VNA



En la reunión con representantes de la escuela, To Lam destacó su papel como centro de confianza para la capacitación a los funcionarios de distintos niveles y ramas de China.



Subrayó que las buenas experiencias y prácticas en todos los aspectos, tanto en términos de investigación como de enseñanza, formación, innovación, aplicación de tecnología y promoción del desarrollo son una fuente para que Vietnam consulte.



En la ocasión, To Lam se refirió al liderazgo del PCV, bajo el cual, el pueblo vietnamita logró la independencia nacional y han alcanzado grandes alcances en la construcción y desarrollo nacional.



Gracias a esos logros y también los resultados de la causa Doi Moi (Renovación), Vietnam "nunca había tenido la fortuna, potencial, posición y prestigio internacional que tiene hoy", como confirmó el XIII Congreso Nacional (2021) del PCV.



Por otro lado, enfatizó la especial atención del Presidente Ho Chi Minh, fundador y líder del PCV, concedida a las labores relativas al personal.



Heredando y desarrollando la ideología de Ho Chi Minh, los asuntos teóricos son siempre una de las cuestiones centrales, especialmente en las ediciones de las citas magnas del PCV y por la prioridad que les dio el extinto secretario general Nguyen Phu Trong.



Por otra parte, To Lam apreció también la cooperación entre la Escuela china y los socios vietnamitas, incluido la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, visita el Salón Tradicional de la Escuela Central del Partido Comunista de China. Foto: Tri Dung/VNA



Los resultados destacados de las actividades de cooperación entre los dos centros han coadyuvado a mejorar la capacidad de estudio, enseñanza y a innovar los programas y métodos de la capacitación, investigación y asesoramiento de políticas; así como a diversificar resultados teóricos de ambos Partidos, fomentando así la cooperación entre las dos fuerzas políticas.

Al compartir sobre el trabajo actual del PCV, To Lam subrayó que, entre las misiones prioritarias en los próximos tiempos, destaca la preparación para el XIV Congreso Nacional del PCV.

La Escuela Central del Partido Comunista de China y la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh firmaron un Memorando de Cooperación con términos y contenidos muy ricos y específicos.

Con el fin de profundizar los lazos del PCV y los dos Estados, To Lam propuso que ambas escuelas promuevan los intercambios de experiencias y de estudiosos y profesores, a favor de la mejora de intercambio de asuntos teóricos sobre la construcción partidista y gestión estatal.

Por otra parte, propuso coorganizar seminarios y debates de investigación científica tanto presenciales como en línea y continuar discutiendo la implementación de proyectos conjuntos de investigación teórica sobre temas nuevos e importantes de interés mutuo.

Exhortó a la escuela china a continuar apoyando la formación de cuadros vietnamitas de acuerdo con formas flexibles.

El máximo dirigente vietnamita también visitó el Salón Tradicional y escribió en el libro de visita, expresando el deseo de una eficiente cooperación entre la Escuela y socios del país indochino, contribuyendo a enriquecer el contenido de la asociación de cooperación estratégica integral y construir la Comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica.

Como parte de su agenda, To Lam realizó además una visita a la empresa de tecnología MEGVII especializada en proporcionar productos y soluciones de inteligencia artificial./.