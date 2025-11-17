Apoyo internacional a hogares desfavorecidos afectados por desastres naturales

Nghe An, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia central de Nghe An dio luz verde al proyecto “Apoyo internacional para superar las consecuencias de los desastres naturales en Nghe An”, financiado por la organización Stichting Oxfam NOVIB en Vietnam.



Cientos de casas en la comuna de My Ly (Nghe An) resultaron dañadas tras las inundaciones de julio de 2025. (Foto: VNA)



Esta ayuda no reembolsable tiene como objetivo apoyar a 900 hogares pobres, casi pobres y grupos vulnerables gravemente afectados por el tifón Wipha. El proyecto se implementará hasta el 31 de diciembre de 2025.



Según la decisión provincial, los 900 hogares beneficiarios, distribuidos en seis comunas: My Ly, Muong Xen, Nhon Mai, Huu Khuong, Tuong Duong y Tri Le, recibirán una ayuda financiera incondicional de dos millones de dong (un dólar equivale a 26 mil dongs) por hogar. Este apoyo inmediato les permitirá enfrentar los daños causados por la tormenta y disponer de la flexibilidad necesaria para cubrir sus necesidades básicas.



Además, cada hogar recibirá un tanque de agua de 80 litros y un kit de higiene, con especial atención a las necesidades de mujeres y niñas. El valor de cada lote de apoyo se estima en 1,323 millones de dongs. Asimismo, se distribuirán cinco litros de aceite de cocina por hogar, con el fin de reforzar las reservas de productos de primera necesidad durante la fase de recuperación post-desastre.



Para garantizar la equidad, la transparencia y evitar cualquier abuso, el proyecto organizará dos sesiones de capacitación: una sobre los procedimientos de selección de beneficiarios, dirigida a los comités de gestión de las seis comunas y a los socios locales; y otra, liderada por la Cruz Roja provincial, dedicada al intercambio de experiencias.



El presupuesto total del proyecto asciende a más de 3,739 mil millones de dongs. De este monto, más de 2,251 mil millones de dongs serán gestionados directamente por la Cruz Roja de Nghe An, mientras que Oxfam NOVIB se encargará de implementar varias actividades con un presupuesto de más de 1,487 mil millones de dongs, conforme al acuerdo de cooperación./.