Aplicación tecnológica eleva valor de textiles y calzado de Vietnam

Hanoi (VNA)- Las industrias textiles y del calzado de Vietnam priorizan la innovación tecnológica, la automatización y la transición ecológica como pilares estratégicos para superar el modelo tradicional de maquila basado en la mano de obra barata, elevar la tasa de localización de insumos y consolidar su posicionamiento en los eslabones de mayor valor añadido dentro de la cadena de suministro global.

Productos de calzado de Vietnam en la Feria de Otoño 2025. (Foto: VNA)





Durante una reciente reunión de trabajo del Comité Directivo para el Desarrollo Científico-Tecnológico, la Innovación y la Transformación Digital, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, enfatizó que la ciencia básica constituye la base del conocimiento nacional para la creación de tecnologías clave, la formación de recursos humanos de élite y el fortalecimiento de la capacidad de producción y autonomía a largo plazo, una directriz que establece un requerimiento urgente para los principales sectores manufactureros del país indochino.



En la actualidad, la dependencia excesiva de las materias primas importadas limita el margen de ganancias de las empresas y afecta su competitividad ante las fluctuaciones geopolíticas y el incremento de los costos logísticos internacionales.



Según estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio, la tasa de localización en la industria textil alcanza apenas la mitad del valor de toda la cadena, lo que obliga a destinar la mayor parte de los ingresos a la adquisición de telas y otros insumos del exterior, una situación que coloca a las fábricas en una posición vulnerable frente a las exigencias ambientales y de trazabilidad impuestas por mercados de exportación de gran relevancia como Estados Unidos y la Unión Europea.



Ante este panorama, el presidente de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (VITAS), Vu Duc Giang, afirmó que la competitividad de las empresas en la nueva era no se mide por el volumen de producción, sino por la eficiencia, flexibilidad e inteligencia de sus sistemas de manufactura, por lo que resulta inaplazable modernizar las plantas mediante la automatización, la robótica y la inteligencia artificial.



Asimismo, el directivo urgió a estrechar la cooperación internacional y aplicar métodos avanzados para lograr la sostenibilidad en la moda, mientras que el vicepresidente de VITAS, Truong Van Cam, añadió que frente a la aguda competencia entre las naciones exportadoras, el sector textil vietnamita debe concentrarse en el desarrollo de materias primas nacionales para aumentar el valor de las mercancías.



Desde la perspectiva institucional, la solución de los cuellos de botella en los segmentos de cabecera como el tejido, el teñido y el acabado es una condición indispensable para cumplir con las reglas de origen de los tratados de libre comercio de nueva generación.



Al respecto, la representante del Departamento de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, Tran Thu Huong, detalló que el procesamiento de teñido requiere tecnologías modernas, sistemas integrados de tratamiento de residuos y grandes volúmenes de inversión, elementos que deben gestionarse bajo un enfoque estratégico nacional de largo plazo, reflejado en la reestructuración de la infraestructura industrial en localidades como Ninh Binh.



Paralelamente, el director del Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno, Tran Huu Linh, señaló que el hecho de que las marcas extranjeras dominen la mitad del mercado local de vestuario y calzado representa tanto un desafío como una oportunidad para que las empresas nacionales renueven sus diseños, fortalezcan sus canales de distribución y utilicen el mercado doméstico como un punto de apoyo sólido para las exportaciones.



En el ámbito empresarial, las grandes corporaciones demuestran la viabilidad de estas transformaciones mediante la adopción de procesos de vanguardia.



El director general del Grupo Nacional de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vinatex), Cao Huu Hieu, informó que la transformación verde constituye una estrategia central que integra la tecnología digital, la optimización energética y los estándares de gestión ESG (Ambiental, Social y Gobernanza), complementado con estaciones automáticas de monitoreo ambiental conectadas con los órganos reguladores.



De igual modo, el director general de la compañía May 10, Than Duc Viet, expuso que la firma impulsa la digitalización y la creación de marcas propias para elevar su rentabilidad, una postura compartida por el presidente de la empresa Phon Thinh - Tae Gwang, Yeo Gwang Tae, quien remarcó que las fábricas inteligentes reducen los errores técnicos y mejoran la productividad laboral.



Por su parte, el sector del calzado afronta desafíos análogos debido a su dependencia de los materiales importados, lo que motiva inversiones orientadas a producir cueros de alta calidad y componentes locales bajo normativas ambientales estrictas.



La industria acelera su transición verde mediante la utilización de insumos reciclados y recursos naturales biodegradables, apoyada en herramientas digitales como el diseño en tercera dimensión (3D), el corte por láser y la gestión inteligente de inventarios para disminuir el desperdicio de materias primas y acortar los tiempos de desarrollo de prototipos.



La vicepresidenta y secretaria general de la Asociación de Cuero, Calzado y Bolsos de Vietnam (Lefaso), Phan Thi Thanh Xuan, destacó los esfuerzos sectoriales para diversificar los canales de distribución en plataformas de comercio electrónico mediante la gestión digital, al tiempo que solicitó a las autoridades perfeccionar el sistema de normas técnicas y controles de trazabilidad para asegurar condiciones de competencia justas en el mercado global./.