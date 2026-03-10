Ao dai promueve la cultura vietnamita en Laos

Vientiane (VNA) - La ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer y el lanzamiento del Club del Patrimonio del Ao dai de Vietnam en Laos se celebraron la noche del 9 de marzo en Vientiane bajo el lema “Ao dai vietnamita: conexión cultural y difusión de la identidad”, con el objetivo de promover la cultura vietnamita entre la comunidad residente en el país vecino.

En la cita (Fuente: VNA)

El evento contó con la participación de Naly Sisoulith, esposa del secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith; el embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, y representantes de organismos diplomáticos, asociaciones de vietnamitas, empresas de ambos países y miembros de la comunidad vietnamita en Laos.

Durante el acto, Bien Thi Ky, presidenta del club, explicó que la creación de esta organización busca preservar y difundir los valores culturales tradicionales de Vietnam dentro de la comunidad coterránea en Laos. Señaló que el Ao dai no solo es un traje tradicional, sino también un símbolo de la belleza y la identidad cultural vietnamita.

Asimismo, destacó que la comunidad vietnamita en Laos mantiene una larga historia de vínculos con el país anfitrión y ha contribuido activamente al fortalecimiento de la amistad especial entre las dos naciones. En este contexto, subrayó que espacios culturales como este club ayudarán a fortalecer la cohesión comunitaria y a impulsar el intercambio cultural entre ambos pueblos.

Por su parte, Naly Sisoulith valoró la iniciativa y afirmó que contribuirá a preservar y difundir los valores culturales de Vietnam, además de fortalecer el entendimiento y los intercambios culturales entre ambas naciones.

También expresó su confianza en que las mujeres de los dos países seguirán desempeñando un papel clave en el fortalecimiento de la relación de solidaridad especial bilateral.

El embajador Nguyen Minh Tam resaltó igualmente el papel de la mujer vietnamita en la familia y la sociedad, así como su activa contribución a la comunidad vietnamita en Laos para preservar el idioma, la cultura y la cohesión comunitaria.

En el marco del programa, el comité organizador presentó oficialmente al comité ejecutivo del Club del Patrimonio del Ao dai de Vietnam en Laos. La ceremonia incluyó además presentaciones artísticas y un desfile de Ao dai con colecciones temáticas que exaltaron la elegancia del traje tradicional vietnamita.

El evento no solo conmemoró el Día Internacional de la Mujer, sino que también marcó el inicio de nuevas actividades destinadas a preservar y promover el patrimonio del Ao dai vietnamita en Laos, al tiempo que contribuye a fortalecer la comunidad vietnamita y a profundizar la relación binacional./.