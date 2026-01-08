Anuncian sobre XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA)- El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) tendrá lugar del 19 al 25 de enero de 2026, informó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, a las misiones diplomáticas extranjeros y a las organizaciones internacionales acreditadas en el país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, en la conferencia de prensa (Foto: VNA)



Hoai Trung, quien es secretario del Comité Central del Partido, junto con Nguyen Thanh Binh, subjefe de la Comisión de Organización, y Phan Xuan Thuy, subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, copresidió en Hanoi la rueda de prensa sobre la próxima cita magna del PCV.



Trung subrayó que, en un contexto internacional y regional marcado por rápidos y complejos cambios, el XIV Congreso del Partido reviste un significado de carácter histórico y de punto de inflexión.



Se trata de una ocasión para evaluar 40 años del proceso de Renovación y cinco años de implementación de la Resolución del XIII Congreso del Partido, a fin de definir los objetivos y orientaciones para el desarrollo nacional en la nueva etapa.

El Congreso ha sido dirigido de manera estrecha e integral por el Comité Central, directamente por el Buró Político, el Secretariado y el secretario general To Lam.



Subrayó el lema del Congreso “Bajo la gloriosa bandera del Partido, unir fuerzas y voluntades para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo del país hasta 2030; afirmar la autonomía estratégica, la resiliencia y la confianza para avanzar con firmeza en la era de ascenso nacional, por la paz, la independencia, la democracia, la prosperidad, la civilización y la felicidad, con pasos firmes hacia el socialismo”.



Consideró que este lema expresa la determinación de seguir impulsando de manera integral la obra de renovación, superando todas las dificultades y desafíos para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo nacional hasta 2030, con motivo del centenario de la fundación del Partido (1930-2030), avanzando al mismo tiempo hacia la materialización de la visión para 2045, cuando se conmemorará el centenario de la fundación de la República Socialista de Vietnam (1945-2045).



En cuanto a la elaboración de los documentos, Hoai Trung enfatizó que el Informe Político integra por primera vez el contenido de tres informes clave (Informe Político, Informe Económico-Social, Resume del trabajo de construcción del Partido), reflejando un enfoque innovador en la preparación de los textos, que han sido cuidadosamente elaborados y sometidos a amplias consultas dentro del Partido, entre la población y con la comunidad vietnamita en el exterior.



Además, continuó, el trabajo en materia de personal se ha llevado a cabo de forma rigurosa y prudente, considerado un factor decisivo para materializar la visión de desarrollo planteada.



El canciller informó asimismo sobre los principales logros del XIII mandato y de los 40 años de Renovación: el crecimiento económico promedio del período 2021–2025 alcanzó el 6,3% anual, posicionándose en el grupo de los países con alto crecimiento de la región y el mundo; la defensa y la seguridad nacional se consolidaron; las relaciones exteriores y la integración internacional se elevaron a un nuevo nivel; y la construcción y rectificación de las filas del Partido, junto con la reorganización del aparato administrativo, lograron avances significativos.

El proyecto de Informe Político y el Programa de Acción para la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido identifican tres avances estratégicos y seis tareas clave, con el fin de impulsar al país con fuerza en una nueva era de desarrollo, añadió.



El ministro Le Hoai Trung señaló que los preparativos organizativos del Congreso se han realizado de forma minuciosa, garantizando la seguridad y el orden. En esta ocasión, se cursó una invitación a los representantes de las misiones diplomáticas y de las organizaciones internacionales para asistir a las sesiones de apertura y clausura del evento.



Durante la conferencia de prensa, numerosos embajadores, jefes de misiones diplomáticas y representantes de organizaciones internacionales valoraron positivamente los logros de desarrollo de Vietnam y expresaron su confianza en que el XIV Congreso será un éxito.



El embajador laosiano, Khamphao Earthavanh, confió en que bajo el liderazgo del PCV, la cohesión de todo el pueblo vietnamita, junto con el espíritu de solidaridad, democracia, disciplina, innovación y desarrollo, el XIV Congreso del Partido trazará orientaciones integrales que servirán de base para que Vietnam entre en una nueva etapa de desarrollo más sostenible y exitoso.

La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam, Pauline Tamesis, afirmó que Vietnam se ha convertido en un país con ingresos medianos altos y ha ocupado posiciones destacadas en los indicadores de desarrollo humano. La historia de Vietnam inspira no solo por los números, sino por la determinación en garantizar el crecimiento, la implementación efectiva de políticas, la centralidad de las personas en el desarrollo y el fortalecimiento institucional.



Al concluir el encuentro, Hoai Trung agradeció el acompañamiento de los socios internacionales y expresó su deseo de seguir recibiendo su apoyo y cooperación en la nueva fase de desarrollo nacional./.