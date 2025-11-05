Anuncian reapertura de atracciones turísticas del Complejo de Monumentos de Hue tras las inundaciones

Hue, Vietnam (VNA) – El Centro de Conservación de Monumentos de Hue anunció hoy la reapertura de las atracciones turísticas del Complejo de Monumentos de esta ciudad tras las inundaciones registradas entre el 2 y 3 de noviembre.

La Ciudadela Imperial de Hue recibió al primer grupo de visitantes provenientes de Malasia, seguida de delegaciones del Reino Unido, Francia y otros países, lo que marca un signo positivo para la reactivación del turismo internacional.

Las recientes inundaciones provocaron daños en la muralla de la Ciudadela Imperial, derribando aproximadamente 15 metros en la calle Dang Thai Than, afectaron los suelos de ladrillo de Bat Trang y erosionaron el terraplén del lago Ngoai Kim Thuy en algunas zonas.

Para garantizar la seguridad de los turistas, el Centro instaló barreras y señalización en las áreas afectadas.

El 4 de noviembre por la mañana, los niveles de agua de los ríos Huong y Bo descendieron por debajo del nivel de alerta 3, y el agua se retiró de muchas carreteras y zonas residenciales, creando condiciones favorables para la recuperación tras las inundaciones./.