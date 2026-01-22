Anuncian lista de miembros electos del Comité Central del PCV del XIV mandato

El secretario general del Partido, To Lam y miembros del Buró Político del Comité Central del Partido del XIII Congreso. Foto: VNA



La lista completa de los miembros oficiales del Comité Central del Partido del XIV mandato:



1. To Lam: Secretario general del Comité Central del PCV, Secretario de la Comisión Militar Central

2. Dao Tuan Anh: Teniente general, Subsecretario del Comité partidista del 34º Cuerpo del Ejército del Ministerio de Defensa y Comandante de la unidad

3. Tran Van Bac: Mayor general, Subsecretario del Comité partidista, Comandante de la Región Militar 2, Ministerio de Defensa

4. Do Thanh Binh: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro del Interior y Subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV

5. Le Hai Binh: Miembro suplente del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista, Subdirector de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh

6. Doan Xuan Buong: Mayor general, Secretario del Comité partidista y Comisario político de la Región Militar 4, Ministerio de Defensa

7. Do Van Chien: Miembro del Buró Político, Subsecretario permanente del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional

8. Hoang Duy Chinh: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista, Miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Subjefe permanente del Consejo de Asuntos Étnicos de la XV Legislatura

9. Nguyen Tan Cuong: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Militar Central, General, Jefe del Estado mayor general del Ejército Popular de Vietnam, Viceministro de Defensa

10. Nguyen Manh Cuong: Miembro del Comité Central del PCV, Subsecretario permanente del Comité partidista del Ministerio de Relaciones Exteriores, Vicecanciller

11. Nguyen Hong Dien: Miembro del Comité Central del PCV, Subsecretario del Comité partidista de la Asamblea Nacional

12. Dang Van Dung: Miembro del Comité Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas a nivel central, Subjefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV

13. Doan Anh Dung: Subdirector de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central de PCV

14. Hoang Trung Dung: Miembro del Comité Central del PCV, Subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV

15. Ho Quoc Dung: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Viceprimer ministro

16. Nguyen Khac Dinh: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Vicepresidente del órgano legislativo

17. Luong Quoc Doan: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Frente de la Patria de Vietnam y órganos centrales, Vicepresidente del Frente de la Patria de Vietnam, Presidente de la Unión de Agricultores de Vietnam

18. Nguyen Quoc Doan: Miembro del Comité Central del PCV, Subsecretario permanente del Comité partidista de la Inspección del Gobierno, Inspector general adjunto permanente del Gobierno

19. Nguyen Huu Dong: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Miembro del Comité Permanente del órgano legislativo, director de la Comisión de Asuntos de Diputados de la XV Legislatura, Subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV

20. Dang Hong Duc: Miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Central de Seguridad Pública, Teniente general, Viceministro de Seguridad Pública

21. Nguyen Quang Duc: Subsecretario del Comité Partidista de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del PCV y Subjefe de la Comisión

22. Nguyen Van Gau: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro de la Comisión Militar Central, Coronel general, Viceministro de Defensa

23. Phan Van Giang: Miembro del Buró Político, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Subsecretario de la Comisión Militar Central, General, Ministro de Defensa

24. Nguyen Thi Thu Ha: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas centrales, Subjefa permanente de la Oficina del Comité Central del PCV

25. Vu Hai Ha: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Subsecretario del Comité partidista del órgano legislativo

26. Le Khanh Hai: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas centrales, Jefe de la Oficina Presidencial

27. Le Ngoc Hai: Teniente general, subsecretario del Comité partidista de la Región Militar 5 del Ministerio de Defensa y su Comandante

28. Ngo Dong Hai: Miembro del Comité Central del PCV, Subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del PCV

29. Nguyen Long Hai: Miembro suplente del Comité Central del PCV, Subsecretario permanente del Comité del PCV en los órganos partidistas centrales

30. Nguyen Thanh Hai: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Miembro del Comité Permanente del órgano legislativo, Jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la XV Legislatura

31. Nguyen Van Hien: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro de la Comisión Militar Central, Coronel general, Viceministro de Defensa

32. Tran Thi Hien: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas centrales, Subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del PCV

33. Nguyen Sy Hiep: Subsecretario permanente del Comité partidista, Subjefe de la Oficina Gubernamental

34. Phan Chi Hieu: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Ministerio de Justicia y Viceministro de esta cartera

35. Bui Thi Minh Hoai: Miembro del Buró Político, Secretaria del Comité Central del PCV, Secretaria del Comité partidista del Frente de la Patria de Vietnam y órganos centrales, Presidenta del Frente de la Patria de Vietnam

36. Nguyen Thi Hong: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Comité Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Gobernadora del Banco Estatal de Vietnam

37. Doan Minh Huan: Miembro del Comité Central del PCV, Subsecretario permanente del Comité partidista de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y su Subdirector permanente

38. Le Manh Hung : Miembro del Comité Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro interino de Industria y Comercio

39. Le Quoc Hung: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Central de Seguridad Pública, Coronel general, Viceministro de Seguridad Pública

40. Bui Quang Huy: Miembro suplente del Buró Ejecutivo del Comité Partidista del Frente de la Patria de Vietnam y órganos centrales, Vicepresidente del Frente de la Patria de Vietnam, Primer secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh

41. Duong Quoc Huy: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista, Inspector general adjunto del Gobierno

42. Le Minh Hung: Miembro del Buró Político, Secretario del Comité Central del Partido y Jefe de su Comisión de Organización

43. Nguyen Duc Hung: Teniente general, Secretario del Comité partidista, Comisario político de la Región Militar 3 del Ministerio de Defensa Nacional

44. Tran Tien Hung: Miembro del Comité Central del Partido y subjefe de su Comisión de Control Disciplinario

45. Nguyen Dinh Khang: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Frente de la Patria y las organizaciones de masas a nivel central, Vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Presidente de la Confederación General del Trabajadores de Vietnam

46. Tran Viet Khoa: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro de la Comisión Militar Central, Coronel general, Subsecretario del Comité partidista y Director de la Academia Nacional de Defensa, Ministerio de Defensa

47. Vu Trung Kien: Teniente general, Subsecretario del Comité partidista y comandante de la Guardia Fronteriza, Ministerio de Defensa

48. Dao Hong Lan: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministra de Salud

49. Nguyen Ngoc Lam: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Ministerio de Seguridad Pública, Coronel general, Viceministro de Seguridad Pública

50. Nguyen Thanh Lam: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Director general de la Televisión de Vietnam

51. Tran Thanh Lam: Subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido

52. Trinh Manh Linh: Subjefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido

53. Nguyen Hong Linh: Miembro del Comité Central del Partido, Subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido

54. Nguyen Phi Long: Miembro suplente del Comité Central del Partido, Subsecretario del Comité partidista del Frente de la Patria y las organizaciones de masas a nivel central

55. Nguyen Van Long: Miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Central de Seguridad Pública, Coronel general, Viceministro de Seguridad Pública

56. Le Van Loi: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Presidente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam

57. Nguyen Thi Thanh Mai: Secretaria del Comité partidista y Directora de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh

58. Phan Van Mai: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Jefe de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de la XV legislatura

59. Le Quang Manh: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Secretario general y Jefe de la Oficina de la Asamblea Nacional

60. Lam Van Man: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Presidente del Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional

61. Tran Thanh Man: Miembro del Buró Político, Secretario del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Presidente de la Asamblea Nacional

62. Le Quoc Minh: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas a nivel central, Editor jefe del periódico Nhan Dan, Subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del PCV, Presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam

63. Tran Hong Minh: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Comité Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Construcción

64. Pham Hoai Nam: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro de la Comisión Militar Central, Coronel general, Viceministro de Defensa

65. Ha Thi Nga: Miembro del Comité Central del Partido, Subsecretaria permanente del Comité partidista del Frente de la Patria y las organizaciones de masas a nivel central, Vicepresidenta y Secretaria general del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam

66. Le Thi Nga: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Subjefa permanente de la Comisión de Aspiración del Pueblo y Supervisión de la Asamblea Nacional

67. Nguyen Thanh Nghi: Miembro del Comité Central del Partido, Jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del PCV

68. Nguyen Trong Nghia: Miembro del Buró Político, Secretario del Comité Central del PCV, General, Jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam

69. Bui Van Nghiem: Miembro del Comité Central del Partido, Subjefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV

70. Tran Thanh Nghiem: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro de la Comisión Militar Central, Vicealmirante, Comandante de la Fuerza Naval, Ministerio de Defensa

71. Nguyen Quang Ngoc: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro de la Comisión Militar Central, Coronel general, viceministro de Defensa

72. Nguyen Thi Bich Ngoc: Subsecretaria permanente del Comité partidista, Viceministra de Finanzas

73. Chiem Thong Nhat: Mayor general, Comandante adjunto y jefe de Estado Mayor de la Región Militar 9 del Ministerio de Defensa

74. Nguyen Hai Ninh: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Comité Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Justicia

75. La Cong Phuong: Teniente general, secretario del Comité partidista y comisario político de la Región Militar 1 del Ministerio de Defensa

76. Le Hong Quang: Miembro del Comité Central del Partido, Subjefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV

77. Luong Tam Quang: Miembro del Buró Político, Miembro del Comité Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Secretario de la Comisión Central de Seguridad Pública, General, Ministro de Seguridad Pública

78. Nguyen Van Quang: Miembro del Comité Central del Partido, Secretario del Comité partidista, Presidente del Tribunal Popular Supremo

79. Vu Hai Quan: Miembro del Comité Central del Partido, subsecretario permanente del Comité partidista, Viceministro permanente de Ciencia y Tecnología

80. Thai Thanh Quy: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas a nivel central, Subjefe permanente de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del PCV

81. Trinh Van Quyet: Secretario del Comité Central del PCV y Jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas

82. Hoang Minh Son: Secretario del Comité partidista y Rector de la Universidad Nacional de Hanoi

83. Nguyen Kim Son: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Educación y Formación

84. Vu Hong Son: Teniente general, Subsecretario del Comité partidista, Comandante de la Fuerza de Defensa Aérea y Antiaérea, Ministerio de Defensa

85. Do Tien Sy: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Director general de la Voz de Vietnam

86. Nguyen Thanh Tam: Miembro del Comité Central del PCV y Subjefe de su Comisión de Organización

87. Le Duc Thai: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro de la Comisión Militar Central, Coronel general, Viceministro de Defensa

88. Tran Hong Thai: Subsecretario permanente del Comité partidista, Vicepresidente permanente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam

89. Lam Thi Phuong Thanh: Miembro del Comité Central del PCV, Subsecretario permanente del Comité partidista y Viceministra permanente de Cultura, Deportes y Turismo

90. Nguyen Thi Thanh: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional

91. Tran Sy Thanh: Miembro del Comité Central del PCV y Jefe de su Comisión de Control Disciplinario

92. Dinh Huu Thanh: Subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del PCV

93. Nguyen Truong Thang: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro de la Comisión Militar Central, Coronel general, Viceministro de Defensa

94. Nguyen Van Thang: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Finanzas

95. Pham Tat Thang: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas centrales y Jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del PCV.

96. Tao Duc Thang: Teniente general, Subsecretario del Comité partidista, Presidente y Director general del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones

97. Tran Duc Thang: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Agricultura y Medio Ambiente

98. Le Xuan The: Teniente general, Subsecretario del Comité partidista, comandante de la Zona Militar 7, Ministerio de Defensa

99. Le Xuan Thuan: Mayor general, subsecretario del Comité partidista, Comandante del Cuerpo de Ejército 12, Ministerio de Defensa

100. Le Thi Thuy: Miembro del Comité Central del PCV, Subsecretaria del Comité partidista del Gobierno

101. Nguyen Huy Tien: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos partidistas centrales, Jefe de la Fiscalía Popular Suprema

102. Dang Khanh Toan: Subsecretario permanente del Comité partidista y Subjefe de la Oficina del Comité Central del PCV

103. Truong Thien To: Coronel general, Subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam

104. Le Tan Toi: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional

105. Pham Thi Thanh Tra: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Viceprimera ministra

106. Nguyen Hai Tram: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité del PCV en los órganos centrales, Subsecretaria permanente del Comité partidista del Tribunal Supremo Popular

107. Le Minh Tri: Secretario del Comité Central del PCV y Subjefe permanente de su Comisión de Asuntos Internos

108. Ha Quoc Tri: Subjefe de la Comisión de Control Disciplinario del PCV

109. Le Hoai Trung: Secretario del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores.

110. Tran Cam Tu: Miembro del Buró Político, Secretario del Comité partidista del PCV en los órganos partidistas centrales

111. Ngo Van Tuan: Miembro del Comité Central del Partido, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Auditor General del Estado

112. Nguyen Anh Tuan: Miembro del Comité Central del Partido y Subjefe de su Comisión de Políticas y Estrategias

113. Pham Gia Tuc: Miembro del Comité Central del PCV y Subjefe de su Oficina

114. Hoang Thanh Tung: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional

115. Pham The Tung: Miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Central de Seguridad Pública, Teniente general, Viceministro de Seguridad Pública

116. Do Xuan Tung: Coronel general, Subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam

117. Le Van Tuyen: Miembro del Buró Ejecutivo de la Comisión Central de Seguridad Pública, Teniente general, Viceministro de Seguridad Pública

118. Nguyen Thi Tuyen: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Frente de la Patria de Vietnam, Presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam

119. Bui Thi Quynh Van: Miembro del Comité Central del PCV, Secretaria del Comité partidista y subjefa de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV

120. Nguyen Dac Vinh: Miembro del Comité Central del PCV, Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional, Jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional

121. Nguyen Minh Vu: Miembro del Comité Central del PCV, Subsecretario del Comité partidista, Viceministro permanente de Relaciones Exteriores

122. Vo Thi Anh Xuan: Miembro del Comité Central del PCV, Vicepresidenta de Vietnam

123. Duong Trung Y: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista de órganos centrales del Partido, Editor jefe de la Revista Comunista

124. Cao Thi Hoa An: Subsecretaria permanente del Comité partidista, presidente del Consejo Popular

125. Phan Thang An: Secretario del Comité partidista de la provincia de Cao Bang

126. Nguyen Doan Anh: Miembro del Comité Central del Partido, Secretario del Comité partidista de la provincia de Thanh Hoa

127. Nguyen Hoai Anh: Miembro suplente del Comité Central del Partido, Subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa

128. Pham Duc An: Subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang

129. Le Ngoc Chau: Subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de la ciudad de Hai Phong

130. Le Tien Chau: Miembro del Comité Central, secretario del Comité partidista y jefe de la delegación de diputados de la XV legislatura de la ciudad de Hai Phong

131. Ngo Chi Cuong: Miembro del Comité Central, secretario del Comité partidista y jefe de la delegación de diputados de la XV legislatura de la provincia de Dong Thap

132. Quan Minh Cuong: Secretario del Comité partidista y jefe de la delegación de diputados de la XV legislatura de la provincia de Quang Ninh

133. Tran Tien Dung: Secretario del Comité partidista de la provincia de Dien Bien

134. Pham Dai Duong: Miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista de la provincia de Phu Tho

135. Nguyen Trong Dong: Subsecretario del Comité partidista de Hanoi

136. Nguyen Van Duoc: Miembro del Comité Central del Partido, subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh

137. Nguyen Hoang Giang: Subsecretario del Comité partidista de la provincia de Quang Ngai

138. Nguyen Ho Hai: Secretario del Comité partidista de la provincia de Ca Mau

139. Nguyen Tien Hai: Miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista de la provincia de An Giang

140. Ton Ngoc Hanh: Miembro suplente del Comité Central del Partido, subsecretario permanente del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Dong Nai

141. Nguyen Manh Hung: Subscretario permanente del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Tay Ninh

142. Trinh Viet Hung: Miembro suplente del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la provincia de Lao Cai

143. Y Thanh Ha Nie Kdam: Miembro suplente del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista y jefe de la delegación de diputados de la provincia de Lam Dong de la XV legislature

144. Hoang Quoc Khanh: Secretario del Comité partidista de la provincia de Lang Son

145. Nguyen Duy Lam: Secretario del Comité partidista de la provincia de Ha Tinh

146. Tran Van Lau: Secretario del Comité partidista de la provincia de Vinh Long

147. Hau A Lenh: Miembro del Comité Central, secretario del Comité partidista de la provincia de Tuyen Quang

148. Nguyen Phuoc Loc: Subsecretario del Comité partidista municipal y presidente del Frente de la Patria de Ciudad Ho Chi Minh

149. Vo Van Minh: Subsecretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh

150. Ho Van Mung: Miembro suplente del Comité Central del Partido, subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de la provincia de An Giang

151. Ho Van Muoi: Subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong

152. Le Minh Ngan: Secretario del Comité partidista de la provincia de Lai Chau

153. Nguyen Huu Nghia: Miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista de la provincia de Hung Yen

154. Hoang Van Nghiem: Secretario del Comité partidista provincial y jefe de la delegación de diputados de la provincia de Son La de la XV legislatura

155. Nguyen Duy Ngoc: Miembro del Buró Ejecutivo, secretario del Comité partidista de la ciudad de Hanoi

156. Pham Quang Ngoc: Subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de la provincia de Hung Yen

157. Thai Dai Ngoc: Miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista de la provincia de Gia Lai

158. Ho Van Nien: Miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista de la provincia de Quang Ngai

159. Dang Xuan Phong: Miembro del Comité Central del Partido, secretario del Comité partidista y jefe de la delegación de diputados de la provincia de Ninh Binh de la XV legislature

160. Le Quoc Phong: Miembro del Comité Central del Partido, subsecretario permanente del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh

161. Tran Phong: Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de la provincia de Khanh Hoa

162. Nguyen Van Phuong: Secretario del Comité partidista de la provincia de Quang Tri

163. Le Ngoc Quang: Miembro del Comité Central del PCV, Secretario del Comité partidista de la ciudad de Da Nang

164. Tran Luu Quang: Secretario del Comité Central del PCV, Secretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh

165. Nguyen Van Quyet: Secretario del Comité partidista de la provincia de Tay Ninh

166. Nguyen Hong Thai: Miembro del Comité Central del PCV, Secretario del Comité partidista de la provincia de Bac Ninh

167. Dong Van Thanh: Subsecretario permanente del Comité partidista, Presidente del Consejo Popular de la ciudad de Can Tho

168. Nghiem Xuan Thanh: Miembro del Comité Central del PCV, Secretario del Comité partidista de la provincia de Khanh Hoa

169. Vu Dai Thang: Miembro del Comité Central del PCV; Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de Hanoi

170. Nguyen Khac Than: Secretario del Comité partidista de la provincia de Nghe An

171. Nguyen Khac Toan: Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de la ciudad de Hue

172. Luong Nguyen Minh Triet: Miembro suplente del Comité Central del PCV; Secretario del Comité partidista de la provincia de Dak Lak

173. Nguyen Dinh Trung: Miembro del Comité Central del PCV; Secretario del Comité partidista de la ciudad de Hue

174. Trinh Xuan Truong: Secretario del Comité partidista de la provincia de Thai Nguyen

175. Pham Anh Tuan: Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de la provincia de Gia Lai

176. Tran Huy Tuan: Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de la provincia de Ninh Binh

177. Vuong Quoc Tuan: Miembro suplente del Comité Central del PCV; Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de la provincia de Thai Nguyen

178. Le Quang Tung: Miembro del Comité Central del PCV; Secretario del Comité partidista de la ciudad de Can Tho

179. Vu Hong Van: Secretario del Comité partidista, Jefe de la Delegación de Diputados de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura de la provincia de Dong Nai

180. Ho Thi Hoang Yen: Subsecretaria permanente del Comité partidista de la provincia de Vinh Long



La lista completa de los miembros suplentes del Comité Central del Partido del XIV mandato:



1. Nguyen Hai Anh: Coronel, Subcomandante del Cuerpo de Ejército 12, Ministerio de Defensa

2. Nguyen Tuan Anh: Subsecretario del Comité partidista de la provincia de Lai Chau

3. Nguyen Manh Cuong: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista, Vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh

4. Bui Quoc Dung: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista, Auditor general adjunto del Estado

5. Nguyen Huy Dung: Miembro especializado del Comité Directivo Central sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital

6. Nguyen Minh Dung: Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Consejo Popular de la provincia de Vinh Long

7. Bui The Duy: Miembro suplente del Comité Central del PCV, Subsecretario del Comité partidista, Vicepresidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam

8. Tran Huy Dong: Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de la provincia de Phu Tho

9. Vu Manh Ha: Miembro suplente del Comité Central del PCV, Subsecretario permanente del Comité partidista, Viceministro permanente de Salud

10. Le Hai Hoa: Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Comité Popular de la provincia de Cao Bang

11. U Huan: Miembro suplente del Comité Central del PCV, Subsecretario permanente del Comité partidista, Jefe de la Delegación de Diputados de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura de la provincia de Quang Ngai, Presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de Quang Ngai

12. Do Huu Huy: Subsecretario del Comité partidista de la provincia de Dak Lak

13. Nguyen Hong Phong: Subsecretario del Comité partidista de la provincia de Thanh Hoa

14. Bui Hoang Phuong: Miembro del Buró Ejecutivo del Comité partidista, Viceministro de Ciencia y Tecnología

15. Tran Quan: Director de Tesoro Estatal, Ministerio de Finanzas

16. Tran Dang Quynh: General de División, asistente del Secretario General, oficial de la Policía Popular en comisión de servicio

17. Nguyen Minh Triet: Subsecretario permanente del Comité partidista, Secretario permanente del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, Presidente del Comité Central de la Asociación de Estudiantes de Vietnam

18. Ho Xuan Truong: Subsecretario permanente del Comité partidista de la provincia de Khanh Hoa

19. Bui Anh Tuan: Asistente del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado

20. Mua A Vang: Miembro suplente del Comité Central del PCV, Subsecretario del Comité partidista, Presidente del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de Dien Bien