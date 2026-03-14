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Anuncian inspección y supervisión al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh

Delegación del Buró Político inspecciona al Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh sobre la implementación de la Resolución del XIV Congreso y preparativos electorales.
Panorama de la reunión. Foto: Doan Tan - VNA 

La delegación de inspección y supervisión número 11 del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) para 2026 anunció hoy la decisión de inspeccionar y supervisar al Buró Ejecutivo del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh.

El encuentro fue copresidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, jefe de la delegación de inspección, y el secretario del Comité del Partido de la ciudad, Tran Luu Quang, ambos miembros del Buró Político.

Durante la reunión, Thanh Man explicó que la inspección tiene como objetivo evaluar de manera integral la labor de liderazgo y dirección del Buró Ejecutivo del Comité del Partido en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

En particular, se revisará la organización del estudio, la divulgación y la concreción de la resolución, así como la elaboración y ejecución de programas de acción, los resultados alcanzados y las dificultades o limitaciones registradas.

La delegación también examinará la aplicación de la Directiva No. 46-CT/TW del Buró Político, emitida el 16 de mayo de 2025, relativa al liderazgo del proceso electoral para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. Foto: Doan Tan - VNA

El presidente del Parlamento instó a las autoridades partidistas de la ciudad y a las entidades relacionadas a coordinar estrechamente con la delegación y preparar los informes necesarios, con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión asignada.

Asimismo, pidió a los miembros del equipo de inspección actuar con rigor, objetividad y apego a las normas, garantizando la eficacia del proceso sin afectar el funcionamiento de las unidades inspeccionadas.

Al evaluar la situación socioeconómica de la urbe, el titular del Legislativo destacó los esfuerzos del Comité partidista, las autoridades y la población de Ciudad Ho Chi Minh. En 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto Regional de la urbe alcanzó el 8,03%, el ingreso promedio per cápita se situó en unos 8.755 dólares y la recaudación presupuestaria superó los 800 billones de dongs (30,42 mil millones de dólares), equivalente a cerca del 30% de los ingresos nacionales.

No obstante, señaló que la metrópoli aún enfrenta importantes desafíos, entre ellos la sobrecarga de infraestructuras, la presión demográfica, la contaminación ambiental, las inundaciones y los persistentes problemas de congestión del tráfico, además de una eficiencia de inversión y una competitividad internacional que aún no corresponden plenamente a su potencial.

Por su parte, Tran Luu Quang afirmó que el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la ciudad acogerá plenamente las orientaciones y evaluaciones de la delegación de inspección.

El dirigente señaló que, con cerca de 10 millones de votantes y el mayor número de centros de votación del país, la organización de las elecciones en Ciudad Ho Chi Minh presenta determinados retos. No obstante, el Comité Directivo y el Comité Electoral de la ciudad han puesto en marcha los preparativos con antelación y asignado a miembros del Buró Ejecutivo la supervisión directa de las localidades para resolver oportunamente las dificultades que surjan.

Asimismo, subrayó que la elaboración y ejecución de un programa de acción para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido es una tarea clave, y reafirmó el compromiso de la ciudad de cooperar plenamente con la delegación de inspección, proporcionando información y documentos de forma completa y oportuna y cumpliendo el calendario establecido./.

VNA/VNP

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