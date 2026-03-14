Anuncian inspección y supervisión al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh

Panorama de la reunión. Foto: Doan Tan - VNA

La delegación de inspección y supervisión número 11 del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) para 2026 anunció hoy la decisión de inspeccionar y supervisar al Buró Ejecutivo del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh.

El encuentro fue copresidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, jefe de la delegación de inspección, y el secretario del Comité del Partido de la ciudad, Tran Luu Quang, ambos miembros del Buró Político.

Durante la reunión, Thanh Man explicó que la inspección tiene como objetivo evaluar de manera integral la labor de liderazgo y dirección del Buró Ejecutivo del Comité del Partido en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

En particular, se revisará la organización del estudio, la divulgación y la concreción de la resolución, así como la elaboración y ejecución de programas de acción, los resultados alcanzados y las dificultades o limitaciones registradas.

La delegación también examinará la aplicación de la Directiva No. 46-CT/TW del Buró Político, emitida el 16 de mayo de 2025, relativa al liderazgo del proceso electoral para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. Foto: Doan Tan - VNA