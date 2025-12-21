Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Anuncian establecimiento del Centro Financiero Internacional en Vietnam

Vietnam estableció su Centro Financiero Internacional para impulsar fintech, finanzas verdes e integración global, con sedes en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.

Hanoi (VNA)- El establecimiento del Centro Financiero Internacional (CFI) en Vietnam se anunció hoy en una conferencia en Hanoi, y el primer ministro Pham Minh Chinh describió el acontecimiento como un momento para que el país abra sus puertas a la integración de tecnología financiera y la ecologización de la economía, ayudándolo a alcanzar el estatus de país desarrollado y de altos ingresos en el futuro cercano.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y los viceprimeros ministros presiden la conferencia (Foto: VNA)

 


La cita fue de especial importancia, ya que marcó una nueva etapa en la estrategia nacional de desarrollo económico y financiero y demostró el firme compromiso del Partido, el Estado y el Gobierno vietnamitas con la profundización de la integración en la economía global.

En la conferencia, se anunciaron las decisiones del Primer Ministro de establecer el CFI y de inaugurar su Junta Directiva, así como las decisiones sobre el nombramiento de los directivos de los órganos de gestión del Centro en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.

Los participantes también recibieron información sobre los decretos gubernamentales que rigen la implementación de la Resolución n.º 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre el CFI, que describe los mecanismos y políticas aplicables al CFI en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.

Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang afirmaron que ambas ciudades se enfrascan en implementar planes para la construcción y operación del CFI, con la determinación de convertir a Vietnam en un destino financiero creíble y atractivo en la región y a nivel mundial.

Representantes de empresas e inversores financieros nacionales e internacionales celebraron la creación del CFI y se comprometieron a conectar los flujos de capital internacionales con Vietnam, promover la transformación digital y fomentar las finanzas verdes e inclusivas.

En su discurso, Minh Chinh enfatizó que el anuncio de la creación del CFI representa un hito en el proceso de integración y desarrollo del país tras casi 40 años de Doi Moi (Renovación), resultado de una rigurosa preparación y la implementación de las resoluciones del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno.

Ratificó que la creación del CFI cumple con una exigencia objetiva derivada de la práctica del desarrollo y constituye una decisión estratégica para aprovechar las oportunidades que ofrece la reestructuración de los flujos globales de capital y hacer realidad la aspiración de Vietnam de desarrollarse en la era de ascenso nacional.

Según el premier, el Centro contribuirá a fortalecer la posición del país, creando un canal para la movilización de capital a gran escala y a bajo costo para el desarrollo de infraestructura estratégica, a la vez que servirá como trampolín para que las empresas vietnamitas accedan a estándares de gobernanza avanzados.

 

 

Para garantizar el funcionamiento eficiente del CFI, instruyó a los ministerios, sectores y localidades a implementar las misiones y soluciones definidas de forma coordinada, renovar la mentalidad de gestión con un enfoque en la facilitación y el servicio, y abordar las cuestiones de los inversores mediante mecanismos específicos.

Instó a la comunidad empresarial e inversora vietnamita a aprovechar sus logros y exhortó a los socios e inversores internacionales a apoyar al Gobierno vietnamita, invirtiendo de forma sostenible en el país con capital, tecnología, habilidades de gestión y recursos humanos de alta calidad.

Minh Chinh prometió que el Gobierno vietnamita seguirá apoyando a sus socios, mejorando el clima empresarial y protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores, con un espíritu de "beneficios armonizados y riesgos compartidos".

Se declaró convencido de que, con la movilización de todo el sistema político, la participación activa de la comunidad empresarial y el apoyo de los socios internacionales, Vietnam construirá con éxito su CFI, contribuyendo así a una nueva era de fortaleza, civilización, prosperidad, felicidad y firmes avances hacia el socialismo./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top