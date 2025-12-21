Anuncian establecimiento del Centro Financiero Internacional en Vietnam

Hanoi (VNA)- El establecimiento del Centro Financiero Internacional (CFI) en Vietnam se anunció hoy en una conferencia en Hanoi, y el primer ministro Pham Minh Chinh describió el acontecimiento como un momento para que el país abra sus puertas a la integración de tecnología financiera y la ecologización de la economía, ayudándolo a alcanzar el estatus de país desarrollado y de altos ingresos en el futuro cercano.



El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y los viceprimeros ministros presiden la conferencia (Foto: VNA)



La cita fue de especial importancia, ya que marcó una nueva etapa en la estrategia nacional de desarrollo económico y financiero y demostró el firme compromiso del Partido, el Estado y el Gobierno vietnamitas con la profundización de la integración en la economía global.



En la conferencia, se anunciaron las decisiones del Primer Ministro de establecer el CFI y de inaugurar su Junta Directiva, así como las decisiones sobre el nombramiento de los directivos de los órganos de gestión del Centro en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Los participantes también recibieron información sobre los decretos gubernamentales que rigen la implementación de la Resolución n.º 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional sobre el CFI, que describe los mecanismos y políticas aplicables al CFI en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang afirmaron que ambas ciudades se enfrascan en implementar planes para la construcción y operación del CFI, con la determinación de convertir a Vietnam en un destino financiero creíble y atractivo en la región y a nivel mundial.



Representantes de empresas e inversores financieros nacionales e internacionales celebraron la creación del CFI y se comprometieron a conectar los flujos de capital internacionales con Vietnam, promover la transformación digital y fomentar las finanzas verdes e inclusivas.



En su discurso, Minh Chinh enfatizó que el anuncio de la creación del CFI representa un hito en el proceso de integración y desarrollo del país tras casi 40 años de Doi Moi (Renovación), resultado de una rigurosa preparación y la implementación de las resoluciones del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno.



Ratificó que la creación del CFI cumple con una exigencia objetiva derivada de la práctica del desarrollo y constituye una decisión estratégica para aprovechar las oportunidades que ofrece la reestructuración de los flujos globales de capital y hacer realidad la aspiración de Vietnam de desarrollarse en la era de ascenso nacional.



Según el premier, el Centro contribuirá a fortalecer la posición del país, creando un canal para la movilización de capital a gran escala y a bajo costo para el desarrollo de infraestructura estratégica, a la vez que servirá como trampolín para que las empresas vietnamitas accedan a estándares de gobernanza avanzados.

