Anuncian 864 candidatos para Asamblea Nacional de XVI Legislatura en 182 circunscripciones electorales

El presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man. Foto: VNA

El presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo Electoral Nacional, Tran Thanh Man, firmó la Resolución n.º 151/NQ-HĐBCQG, con fecha 14 de febrero de 2026, mediante la cual se anuncia la lista oficial de candidatos a diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura por circunscripción electoral en todo el país.



En virtud de esta resolución, el Consejo Electoral Nacional hizo pública la lista de 864 candidatos que competirán en 182 circunscripciones electorales a nivel nacional para elegir a 500 diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



El Gobierno, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional, el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, los Comités Permanentes de los Consejos Populares, los Comités Populares, los Comités Electorales y las Juntas Permanentes de los Comités del Frente de la Patria de Vietnam en las provincias y ciudades bajo administración central, junto con los organismos y personas competentes tanto a nivel central como local, serán responsables de la implementación de la resolución.



La resolución entró en vigor el mismo día de su firma, el 14 de febrero de 2026./.