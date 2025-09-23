António Guterres: Vietnam es un miembro activo de ONU y un pilar del mundo multipolar actual

Nueva York (VNA) Vietnam es un miembro activo de las Naciones Unidas (ONU) y un pilar del mundo multipolar actual, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres, en una reunión el día 22 de septiembre (hora local) con el presidente vietnamita, Luong Cuong, quien se encuentra en Nueva York para participar en el Debate General de Alto Nivel del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de este organismo mundial, junto con diversas actividades bilaterales en Estados Unidos.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, (izq.) y el secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: Lam Khanh – VNA

António Guterres subrayó, además, que las economías emergentes, incluido Vietnam, necesitan una voz, una representación y un papel más relevantes en el sistema de gobernanza global.

Compartió su visión sobre la situación mundial y los desafíos multidimensionales que enfrenta la ONU y la comunidad internacional. También manifestó su deseo de que los países refuercen la cooperación para cumplir los compromisos existentes y subrayó la necesidad de reformar y mejorar la eficacia de las operaciones de la ONU.

El secretario general de la ONU expresó su especial afecto y apoyo a Vietnam. Transmitió sus más cordiales saludos a los líderes del Partido y del Estado vietnamitas y adelantó su gran interés en realizar una visita oficial al país a finales de octubre de 2025.

Admirando los logros socioeconómicos y la creciente proyección internacional de Vietnam, Guterres afirmó que el país es un socio destacado que contribuye activamente en áreas clave para la ONU, como el mantenimiento de la paz, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la transición energética justa.

Por su parte, Luong Cuong felicitó a António Guterres por el 80.º aniversario de la fundación de la ONU y reafirmó el compromiso de Vietnam con el multilateralismo y con el papel central de la ONU en la gobernanza mundial.

Coincidiendo con la visión de Guterres sobre la situación global, expresó su apoyo a una reforma integral y transparente del organismo, con un papel protagónico para los países miembros en este proceso. Incluso anunció la disposición de Vietnam a acoger oficinas y sedes de la ONU en su territorio.

El mandatario destacó los avances del país en el desarrollo socioeconómico y en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mencionó los progresos de la Alianza para la Transición Energética Justa (JETP), aunque recalcó la necesidad del apoyo continuo de la ONU y de los socios internacionales.

Propuso que la ONU incremente la asistencia técnica, apoye la formación de recursos humanos de alta calidad y movilice más recursos financieros para los países en desarrollo, incluido Vietnam, especialmente en el acceso a financiación climática preferencial, tecnologías limpias y mayor capacidad de respuesta ante desafíos ambientales.

Ambas partes acordaron seguir profundizando las relaciones entre Vietnam y la ONU, así como entre la ASEAN y la ONU, para fortalecer el papel central de la ASEAN en la seguridad y el desarrollo regional, incluida la solución pacífica de disputas en el Mar del Este y el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Al coincidir en el fomento de las relaciones entre Vietnam y la ONU, destacaron la importancia histórica del inicio de la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, prevista para finales de octubre de 2025 en Hanoi./.