An Giang refuerza combate contra pesca ilegal durante Año Nuevo Lunar 2026

An Giang, Vietnam (VNA)- En el puerto de la Flotilla 401, de la Comandancia de la Guardia Costera de la Región 4, en la zona especial de Phu Quoc, provincia survietnamita de An Giang, el comisario político, mayor general Nguyen Van Dung, orientó a los soldados reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) durante el Año Nuevo Lunar de 2026.

El comisario político de la Comandancia de la Guardia Costera de la Región 4, mayor general Nguyen Van Dung, y los oficiales (Foto: VNA)

El mayor general visitó el 9 de enero a los oficiales y soldados del barco KN-373, del Escuadrón de Inspección Pesquera N.° 3, Comandancia de la Guardia Costera de la Región 2, a quienes pidió colaborar con las unidades funcionales de la Región 4 en la implementación de las labores de prevención y combate a la INDNR.



Van Dung inspeccionó las condiciones de vida de los oficiales y soldados, y elogió el espíritu de responsabilidad del equipo del KN-373. Destacó que la misión durante las festividades es un honor, y solicitó a los soldados mantener la disciplina y cumplir con las tareas asignadas.

En esta ocasión, el oficial castrense también pidió a los líderes de todos los niveles, directamente el barco KN-373, garantizar el abastecimiento logístico, técnico y velar por el bienestar de los soldados.



El capitán Phan Ducc Hoang, oficial político del barco KN-373, expresó la determinación y la voluntad de cumplir su misión en el Año Nuevo Lunar.



"Aunque estamos lejos de nuestras familias durante las festividades, todos los oficiales y soldados a bordo están plenamente conscientes de su responsabilidad y comprometidos a cumplir con la misión de prevenir la pesca IUU, demostrando que somos dignos de la confianza del Partido, el Estado y el pueblo”, afirmó.



La atención y las directrices oportunas de la Comandancia de la Guardia Costera de la Región 4 son una gran motivación y refuerzan la determinación de los oficiales y soldados en su misión de proteger las islas y mares del suroeste del país./.