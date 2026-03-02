An Giang: Capturan un barco pesquero por sospechas de pesca ilegal

An Giang, Vietnam (VNA)- El Comando de la Región 4 de la Guardia Costera de Vietnam informó sobre la captura de un barco pesquero sospechoso de estar involucrado en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en las aguas del suroeste, para su procesamiento según la ley.

Oficiales de la Guardia Fronteriza guían a los pescadores en la firma de un compromiso de no infringir las normas de pesca IUU. (Foto: VNA)

Anteriormente, a las 17:30 horas del 27 de febrero, en la zona limítrofe entre Vietnam y Malasia, el barco 371 de la Flotilla de Lucha contra la pesca IUU detectó el barco pesquero KG-92574-TS, el cual presentaba un alto riesgo de violar las aguas extranjeras.

A pesar de la llamada para regresar, el barco pesquero continuó su ruta hacia las aguas malasias. El Comando de la Región 4 procedió a su persecución y, a las 20:00 horas del mismo día, lograron interceptarlo y detenerlo a tiempo, evitando que violara la ley.

La inspección reveló que el barco tenía a bordo a cinco tripulantes, siendo el capitán Nguyen Van Hiem (nacido en 1985, de la comuna Tay Yen, provincia de An Giang). El capitán no pudo presentar los documentos pertinentes; además, no se encontraron productos marinos ni mercancías en el barco y el sistema de monitoreo de la trayectoria (VMS) no estaba operativo.

La fuerza del Comando levantó un acta y remolcaron el barco a la zona especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang para continuar con la investigación y el procesamiento.

En los últimos tiempos, el Comando de la Región 4 de la Guardia Costera ha desplegado varios barcos y oficiales para patrullar en la zona limítrofe entre Vietnam, Malasia y Tailandia, tomando medidas firmes contra la pesca ilegal.

Este esfuerzo se suma a las acciones del sistema político del país para lograr la pronta eliminación de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE) a los productos pesqueros vietnamitas./.