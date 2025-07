AMRO sitúa a Vietnam como economía de mayor crecimiento en ASEAN+3 en 2025

Hanoi, 24 jul (VNA) – Vietnam liderará el crecimiento económico entre los países de la ASEAN+3 en 2025, con una proyección del 7%, según el informe actualizado publicado el 23 de julio por la Oficina de Investigación Macroeconómica de ASEAN+3 (AMRO).



Da Nang tiene un sistema de puertos marítimos de aguas profundas que conecta la región con el mundo. Foto: Thanh Hoa/VNP



De acuerdo con la misma fuente, le seguirán Filipinas (5,6 %) y Camboya (5,2%).



Para el conjunto de la región ASEAN+3, que abarca a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) junto con China, Corea del Sur y Japón, AMRO prevé un crecimiento del 3,8% en 2025 y del 3,6% en 2026. Estas cifras representan una revisión a la baja respecto a las estimaciones de abril, que situaban el crecimiento en 4,2% y 4,1% respectivamente, debido al aumento de las incertidumbres globales, especialmente por los cambios en las políticas arancelarias de Estados Unidos.

“Es alentador ver que la región afronta este período de turbulencias comerciales desde una posición relativamente fuerte y resiliente”, afirmó Dong He, economista jefe de AMRO.



Añadió que la mayoría de los gobiernos de la región han respondido con rapidez para mitigar los efectos del choque comercial y aún cuentan con margen de maniobra para aplicar medidas de apoyo adicionales si fuera necesario.



AMRO también destacó que la inflación sigue moderándose en la región, a pesar de un repunte puntual de los precios del petróleo debido a las tensiones en Oriente Medio. Los mercados financieros han mostrado solidez, con una apreciación generalizada de las monedas regionales frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre política en Estados Unidos.



No obstante, el informe advierte que las perspectivas económicas de la ASEAN+3 continúan ensombrecidas por diversos factores de riesgo, siendo el más relevante el endurecimiento arancelario por parte de Washington.



Ante este panorama, Dong He subrayó que una mayor integración regional es urgente y esencial en un mundo cada vez más fragmentado. Señaló que, mediante el fortalecimiento de la cooperación intrarregional, manteniendo al mismo tiempo la apertura global y el compromiso con el multilateralismo basado en reglas, la ASEAN+3 puede aumentar su resiliencia ante choques externos y generar nuevas oportunidades de crecimiento./.