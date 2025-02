Amplían oportunidades de cooperación entre medios vietnamitas y australianos

Hanoi (VNA) - La viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang recibió el 14 de febrero a una delegación de editores de las principales agencias de noticiosas australianas, que se encuentran en Hanoi como parte del Programa de Editores Senior de Noticias, organizado por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio del país oceánico.

Encabezada por Renee Deschamps, encargada de negocios de la Embajada de Canberra en Hanoi, la delegación incluyó a representantes de The Sydney Morning Herald, ABC, The Australian, The Conversation y The Australian Financial Review.

Deschamps destacó que la visita ofrece una valiosa oportunidad para debatir en profundidad con los ministerios y agencias vietnamitas sobre el desarrollo socioeconómico del país y sus estrategias de crecimiento futuro, así como sobre sus relaciones y preocupaciones regionales y globales compartidas con Australia.

Por su parte, Thu Hang afirmó que Vietnam considera a Australia como un socio estratégico clave en la región y señaló que la reciente actualización de los lazos bilaterales a una asociación estratégica integral en marzo de 2024 abre numerosas oportunidades de cooperación, no solo en sectores tradicionales sino también en campos emergentes.

Desde esa actualización, la confianza política se ha consolidado aún más, y ambas naciones comparten perspectivas similares sobre diversas cuestiones regionales y globales. Su colaboración en comercio, inversión, seguridad, defensa e intercambio pueblo a pueblo ha crecido de manera práctica y efectiva, remarcó.

Los editores australianos expresaron su satisfacción por participar en el programa por primera vez en Vietnam. Quedaron impresionados por la belleza natural del país, su crecimiento dinámico y sus notables logros socioeconómicos. Manifestaron la esperanza que la visita condujera a soluciones para mejorar la cooperación entre ambas naciones, en particular en materia de educación, formación, intercambios culturales, seguridad y colaboración marítima.

Ambas partes discutieron y propusieron medidas para profundizar la cooperación en los sectores tradicionales, así como explorar posibles asociaciones en asuntos laborales, logística, desarrollo de infraestructura, energía renovable y transformación digital.

En la ocasión, Thu Hang invitó a los principales medios de comunicación australianos a enviar reporteros para cubrir principales acontecimientos vietnamitas este año, incluidos el 50º aniversario de la liberación del Sur y la reunificación nacional, y el 80º aniversario del Día Nacional./.