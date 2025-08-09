Amplia cobertura mediática en Angola destaca histórica visita del Presidente de Vietnam

Luanda (VNA) - La visita de Estado del presidente de Vietnam, Luong Cuong, a Angola del 6 al 9 de agosto ha recibido una amplia cobertura de los principales medios de comunicación angoleños, que la calificaron como un hito histórico en las relaciones bilaterales y una puerta de entrada para la cooperación futura.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, (izquierda) y su homólogo angoleño, João Manuel Gonçalves Lourenço (Foto: VNA)

Jornal de Angola, la agencia nacional de noticias ANGOP, y las emisoras estatales Televisão Pública de Angola (TPA) y Rádio Nacional de Angola (RNA) publicaron importantes reportajes sobre la visita, destacando su importancia en momentos en que ambos países celebran el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas (12 de noviembre de 1975-2025).



Jornal de Angola, el periódico de mayor tirada del país y portavoz oficial del Gobierno angoleño, describió la ceremonia de bienvenida celebrada en el Palacio Presidencial de Luanda el 7 de agosto con una salva de 21 cañonazos. El diario destacó la visita como un "hito histórico" que marca el cincuentenario de los nexos bilaterales y los 50 años de independencia del país africano.



Resaltó las conversaciones de Luong Cuong con el presidente angoleño, João Manuel Gonçalves Lourenço, citando al líder anfitrión: "Esta visita es un testimonio de la duradera amistad entre Angola y Vietnam, y abre oportunidades para que ambos países crezcan juntos en un mundo multipolar". El periódico también señaló que la Avenida Ho Chi Minh en Luanda, donde se ubica la sede del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), es un símbolo de la duradera solidaridad entre ambas naciones.



Por su parte, ANGOP resaltó el papel de Angola como presidente de la Unión Africana (UA) en 2025 e informó del reconocimiento de Luong Cuong a las iniciativas de Luanda para promover la paz y la seguridad en la región. Su cobertura detalló las conversaciones de los líderes, la firma de acuerdos de cooperación y las conversaciones sobre posibles alianzas en agricultura, petróleo y gas, telecomunicaciones y transformación digital.



El artículo publicado el 8 de agosto cita a Luong Cuong elogiando el liderazgo de Angola dentro de la UA y solicitando apoyo para ampliar la cooperación entre Vietnam y la agrupación continental. ANGOP también cubrió la conferencia de prensa conjunta, donde João Lourenço expresó su orgullo por la histórica relación con Vietnam.

El sitio web de noticias Voz de Angola elogió las contribuciones de la comunidad de vietnamitas residentes en Angola a sectores como la construcción, el comercio, la educación y la salud. Destacó la ofrenda floral de Luong Cuong ante la estatua del Presidente Ho Chi Minh en el campus de la Embajada de Vietnam y describió la celebración del 50.º aniversario de vínculos binacionales en Luanda, a la que asistieron unos 400 representantes de ambos países, como un símbolo de conexión cultural e histórica.



Mientras tanto, Ver Angola se centró en los aspectos socioeconómicos del viaje, destacando el potencial de cooperación en el cultivo de arroz y frutas, las telecomunicaciones y las energías renovables. Mencionó a la comunidad vietnamita de entre seis mil y 10 mil personas en Angola como un importante impulsor de los intercambios culturales y económicos bilaterales.



El sitio web citó al ministro de Relaciones Exteriores de Angola, Tete António, en la celebración del aniversario, quien afirmó que el país africano valora el apoyo de Vietnam durante la lucha por la independencia y desea aprender de su experiencia en desarrollo económico para diversificar la economía nacional.



TPA y RNA también emitieron una amplia cobertura. RNA precisó el papel de la visita en el fortalecimiento del perfil de Angola como presidente rotatorio de la UA en 2025 y elogió a Vietnam como socio estratégico para impulsar la cooperación Sur-Sur. Las entrevistas con funcionarios angoleños, transmitidas por RNA, revelaron las oportunidades conjuntas en agricultura y educación, incluyendo llamamientos para ampliar los intercambios de estudiantes y expertos.



En formatos impresos, audiovisuales y digitales, los medios angoleños describieron la visita como una ocasión histórica, que fortaleció los lazos bilaterales e impulsó la presencia de Vietnam en África a través de la UA. Con la firma de siete documentos de cooperación y una serie de actividades de intercambio cultural, el acontecimiento fue ampliamente descrita como un hito clave que allana el camino hacia un crecimiento sostenible y mutuamente beneficioso./.