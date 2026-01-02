Amistad Vietnam-Cuba, un faro de unidad en tiempos complejos

Caracas, (VNA) – En ocasión del 67 aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba, la histórica amistad entre ambos pueblos se reafirma como un pilar de solidaridad inquebrantable en un mundo convulso. Así lo evidenció el reciente encuentro en Caracas entre el embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, y el embajador cubano en el país suramericano, Jorge Luis Mayo Fernández.



El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, y el embajador cubano en el país suramericano, Jorge Luis Mayo Fernández. (Foto: VNA)

Durante la visita, el embajador Fernández destacó el significado del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), programado para enero de 2026, que se celebrará en un entorno internacional extremadamente volátil.

Señaló la persistencia de puntos críticos geopolíticos, desde el conflicto en Ucrania y las tensiones en Asia-Pacífico hasta la compleja situación en América Latina, que desafían los cimientos de la estabilidad global.

Basándonos en los cimientos de una amistad especial de más de seis décadas, la “Isla de la Libertad” continuará hombro con hombro con Vietnam en todas las circunstancias, afirmó Fernández, deseando un éxito resonante al Congreso Nacional del PCV.

Por su parte, el embajador Vu Trung My transmitió las más cálidas felicitaciones al pueblo y gobierno cubanos, recordando el significado histórico del 1 de enero de 1959, cuando el pueblo cubano, bajo el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro, derrocó la dictadura de Batista.

Expresó su firme confianza en que, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba encabezado por el primer secretario y presidente Miguel Díaz-Canel, el pueblo cubano defenderá con éxito los logros de la Revolución y persistirá en la construcción de un país próspero y sostenible.

El embajador vietnamita reconoció las dificultades socioeconómicas que atraviesa Cuba y reiteró el inquebrantable apoyo de Vietnam.

Vietnam siempre ha estado y estará al lado de Cuba con un afecto leal y un sentido de responsabilidad, afirmó.

La reunión sirvió para subrayar cómo esta relación especial, cultivada por el Presidente Ho Chi Minh, el Comandante en Jefe Fidel Castro y generaciones de dirigentes de ambos países, se fortalece y se materializa en la nueva coyuntura. Esta cooperación no se limita a las visitas de alto nivel, sino que se refleja en la estrecha colaboración entre las embajadas de ambos países en todo el mundo, incluidas las misiones en Venezuela.

Ambas embajadas en Caracas han coordinado estrechamente en los últimos años, organizando eventos significativos como ofrendas florales y seminarios conjuntos para conmemorar el natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo), que coincide con el día de José Martí, y para recordar la histórica visita de Fidel Castro a la zona recién liberada de Quang Tri en septiembre de 1973.

En un mundo lleno de incertidumbre, esta visita reiteró que la amistad Vietnam-Cuba sigue siendo un baluarte de confianza y solidaridad internacional. No solo es un preciado legado para ambas naciones, sino también un mensaje coherente de firmeza y lealtad a los valores compartidos, abriendo perspectivas para una cooperación más profunda y amplia en la nueva etapa de desarrollo./.