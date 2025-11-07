Amistad Cuba-Vietnam a través de la mirada de amigos italianos

Roma (VNA) - Las Revoluciones de Vietnam y Cuba son ejemplos destacados para el movimiento comunista y socialista italiano y una inspiración para todos aquellos que quieren luchar contra el imperialismo, la opresión y la explotación en el mundo, evaluaron expertos del país europeo.

Stefano Bonilauri, director de la editorial Anteo Edizioni, interviene en el acto de lanzamiento de la traducción al italiano del libro (Foto: VNA)





En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias, con motivo del lanzamiento de la traducción al italiano del libro “Fidel Castro Ruz – Una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas”, Giulio Chinappi, traductor de la obra, comentó que las Revoluciones en Cuba y Vietnam abrieron un camino propio hacia el socialismo, demostrando un carácter firme contra el colonialismo y el imperialismo. Subrayó que la amistad Cuba-Vietnam se forjó a partir de un afecto especial entre los Presidentes Fidel Castro y Ho Chi Minh, y se ha mantenido y desarrollado fuertemente a lo largo de las generaciones.



Chinappi rememoró la imagen de Fidel Castro como el único líder extranjero presente en el frente de batalla de Vietnam durante la resistencia contra Estados Unidos. Esta amistad se sigue cultivando hasta hoy día, con Vietnam organizando numerosas actividades de recaudación de fondos y apoyo material para ayudar a Cuba.

Afirmó que el pueblo italiano mantiene un afecto especial por Vietnam y Cuba. Durante la guerra en el país indochino, se llevaron a cabo fuertes movimientos antibélicos y manifestaciones de apoyo al pueblo vietnamita en Italia. Asimismo, el país europeo ha adoptado iniciativas de solidaridad con Cuba.



Por su parte, el activista político Daniele Dall’Aglio, de la ciudad de Reggio Emilia, opinó que, las luchas de ambos países son fuente de inspiración para los comunistas italianos, que reflexionan sobre la realidad del camino recorrido por el multilateralismo y la superación de la memoria tras el colapso del bloque socialista.



Confió que este camino sigue siendo una esperanza para las naciones y para todos los pueblos del mundo que aman la libertad, la soberanía y la igualdad, y una fuente de inspiración para un futuro justo, tanto en Italia como en el mundo.



La editorial italiana Anteo Edizioni, en colaboración con la Embajada de Cuba en Roma, presentaron el 4 de noviembre la versión italiana del libro “Fidel Castro Ruz – Una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas”, con motivo del centenario del nacimiento del líder del país caribeño.



Publicado en septiembre pasado, el libro recoge el discurso pronunciado por Fidel Castro en la Universidad Central de Venezuela el 3 de febrero de 1999, durante la toma de posesión del Presidente Hugo Chávez. Cabe destacar que la editorial Anteo Edizioni también ha publicado traducciones al italiano de numerosas obras escritas por el Presidente Ho Chi Minh y Nguyen Phu Trong, exsecretario general del Partido Comunista de Vietnam./.