Alianzas para impulsar la cultura, el deporte y el turismo de Vietnam en la era digital

Hanoi (VNA) – En el marco de la Feria de Otoño 2025, celebrada en Hanoi, se llevó a cabo hoy la ceremonia de firma de acuerdos de cooperación estratégica entre organismos, organizaciones y empresas de los sectores de cultura, deporte y turismo.

Ceremonia de firma en la Feria de Otoño de 2025 el 3 de noviembre. (Foto: VNA)





Durante el acto se firmaron 18 acuerdos entre entidades gubernamentales, organizaciones y empresas, enfocados en tres áreas clave: el desarrollo y promoción de contenidos digitales culturales, deportivos y turísticos; la protección de los derechos de autor y derechos conexos; y el fortalecimiento de la industria cinematográfica.



Entre las alianzas más destacadas figuran las suscritas entre la Oficina de Derechos de Autor de Vietnam y la Corporación Multimedia VTC; el Centro de Medios Digitales de VTC y el Centro de Información de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam; así como entre la Compañía de Tecnología y Contenido Digital de VTC (VTC Intecom) y la Asociación Vietnamita de Deportes Recreativos y Electrónicos.



De acuerdo con los informes presentados durante el evento, la transformación digital representa una gran oportunidad para que los sectores de cultura, deportes y turismo de Vietnam se integren más profundamente en el escenario global. No obstante, para garantizar una implementación efectiva y sostenible, es fundamental una estrecha coordinación entre los organismos estatales, las empresas y las comunidades, con el fin de fomentar la creación de contenido y, al mismo tiempo, asegurar una protección transparente de la propiedad intelectual y los derechos de autor.



Consciente de esta necesidad, la administración estatal de cultura, deportes y turismo ha impulsado alianzas estratégicas con empresas tecnológicas, medios de comunicación y prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales. Esta cooperación se centra en tres pilares esenciales: la protección de los derechos de autor, la promoción de contenidos y el desarrollo de la industria cinematográfica.



Esta colaboración integral refleja un compromiso conjunto con la creación de un entorno digital saludable y sostenible, que favorezca el crecimiento de sectores emergentes como la cultura digital, la educación en línea, los deportes electrónicos y la industria creativa. Se considera, además, un paso importante para difundir la belleza y los valores culturales de Vietnam a través del poder de las plataformas digitales.



En virtud de los acuerdos firmados, las partes establecieron un plan estratégico para el desarrollo de la cultura digital vietnamita en el período 2025-2027, con el objetivo de promover la cultura y el turismo del país en entornos digitales. Este plan contempla la creación de canales de comunicación multilingües y multiplataforma dirigidos a mercados potenciales, así como el fortalecimiento de la presencia del turismo vietnamita a nivel nacional e internacional, en consonancia con la Estrategia Nacional de Marketing Turístico hasta 2030.



La cooperación también busca aplicar tecnologías digitales en la gestión y protección de los derechos de autor, implementar sistemas de monitoreo y detección de infracciones, y construir una gestión de derechos más transparente y eficiente en el entorno digital. Otro objetivo relevante es potenciar el desarrollo y la promoción de los deportes electrónicos, mediante la organización de grandes eventos que eleven la posición de Vietnam en el ámbito internacional./.