Aldeas artesanales de Hanoi aceleran producción para Año Nuevo Lunar

Hanoi (VNA)- A menos de dos meses del Tet 2026 (Año Nuevo Lunar de Caballo), las aldeas artesanales tradicionales de Hanoi han entrado simultáneamente en su producción, desde la cerámica y las plantas ornamentales hasta el "Banh chung" (pasteles cuadrados de arroz glutinoso) y el procesamiento de productos agrícolas, con el fin de satisfacer la demanda del mercado para las festividades.

En la comuna de Bat Trang. (Fuente: VNA)

Hanoi es actualmente la localidad con el mayor número de aldeas artesanales tradicionales del país, con 1.350 unidades, que representan alrededor del 56 % del total de aldeas rurales de la ciudad, de ellas, 318 están reconocidas oficialmente como aldeas de oficios tradicionales.

La producción de estas aldeas no solo abastece al mercado con una amplia variedad de productos, sino que también genera empleo e ingresos estables para decenas de miles de trabajadores de las zonas periurbanas, en contribución al desarrollo sostenible de la economía rural.

Aldeas emblemáticas como Bat Trang (cerámica), Van Phuc (seda), Quat Dong (cítricos ornamentales), Son Dong (talla en madera), Quang Phu Cau (incienso) y Tranh Khuc (banh chung) viven un intenso ritmo de actividad a finales de año.

En estos días, los hornos de cerámica en la comuna de Bat Trang concentran materias primas, movilizan mano de obra y trabajan horas extra de forma continua para producir bienes destinados al Tet, con numerosos talleres operando desde primeras horas de la mañana hasta la noche para cumplir con los pedidos.

La aldea de duraznos Van Tao, en la comuna de Hong Van, figura entre los focos más activos antes del Tet, donde con decenas de hectáreas de cultivo los habitantes se concentran en la poda, el modelado, el cuidado y la venta directa de esta planta ornamental tradicional del Año Nuevo Lunar en el norte de Vietnam.

Mientras tanto, en la aldea artesanal de Tranh Khuc, en la comuna de Nam Phu, conocida por su Banh chung tradicional, las familias se afanan en la preparación de materias primas de cara a la temporada alta de producción.

Según el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi, durante el Tet las aldeas artesanales de la ciudad aumentan su capacidad productiva entre dos y tres veces en comparación con los períodos normales; muchas aldeas dedicadas al procesamiento de productos agrícolas mantienen una actividad dinámica y realizan una contribución significativa al desarrollo socioeconómico de la capital, con ingresos medios anuales de entre 370 mil dólares y 740 mil dólares, unas 70 aldeas con ingresos de 740 mil 700 dólares a un millón 480 mil dólares y alrededor de 20 aldeas que superan un millón 480 mil dólares al año.

No obstante, las aldeas artesanales siguen enfrentando desafíos relacionados con la tecnología, la inversión de capital y las crecientes exigencias del mercado, por lo que el impulso del programa OCOP (Cada comuna, un producto), junto con el apoyo a la promoción y la conexión del consumo, se considera una solución clave para ampliar los mercados tanto nacionales como internacionales./.