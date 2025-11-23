Aldea vietnamita de casi 4.000 años en el corazón de Hanoi

Hanoi (VNA) - Con un valor histórico y cultural destacado, el sitio arqueológico Vuon Chuoi, ubicado en la comuna de Hoai Duc, de Hanoi, y descubierto en 1969, se reconoció recientemente por el Comité Popular de la capital vietnamita como sitio de importancia municipal.

El sitio arqueológico Vuon Chuoi se ubica en la comuna de Hoai Duc. (Fuente: VNA)

Desde su descubrimiento, el Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, junto con el Instituto de Arqueología y otras entidades especializadas, ha realizado 11 excavaciones con una superficie total superior a 7.500 m².

La mayor campaña, efectuada entre marzo de 2024 y marzo de 2025 en un área de 6.000 m² al oeste del sitio, reveló claramente espacios habitacionales, huellas de actividades cotidianas, talleres de talla lítica y zonas funerarias.

Los resultados muestran que Vuon Chuoi fue una aldea vietnamita antigua con una organización social definida, división del trabajo, sistema de viviendas, fosos y áreas de producción distribuidas de manera racional. Estos hallazgos confirman su papel en el proceso de ocupación del delta del río Rojo y en la formación temprana del Estado vietnamita.

En 2025, el Museo de Hanoi continúa, junto con el Instituto de Arqueología y la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, la clasificación y el análisis del gran volumen de materiales recuperados en 2024.

Los estudios indican que los primeros habitantes vivían en montículos elevados antes de expandirse a zonas bajas, donde surgieron casas sobre pilotes, viviendas alargadas y fosos defensivos, evidenciando una comunidad estable y organizada.

También se identificó la costumbre de extraer los incisivos superiores en adultos, común hace unos 3.500 años, con significados sociales y espirituales. La artesanía en jade, madera, cerámica y bronce alcanzó un alto grado de especialización; el área de trabajo del jade, situada en la entrada de la aldea, pudo estar vinculada a espacios rituales.

La campaña de este año procesó más de 15 mil artefactos de piedra, bronce, cerámica, madera, hueso y hierro, junto con decenas de miles de fragmentos cerámicos y sedimentos con restos vegetales.

Destacan tres grupos valiosos: un hacha-bisel de jade verde, símbolo de poder datado en unos 3.500 años; un colgante con forma de cabeza de fénix, relacionado con el culto totémico; y una colección de ornamentos de jade como brazaletes, pendientes y cuentas, símbolos de las élites antiguas.

Estos nuevos hallazgos enriquecen las fuentes históricas valiosas y contribuyen a afirmar el excepcional valor histórico y cultural del sitio de Vuon Chuoi en el proceso de desarrollo de la Edad de los Metales en el Norte de Vietnam./.