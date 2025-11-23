Noticieros
Aldea vietnamita de casi 4.000 años en el corazón de Hanoi
Hanoi (VNA) - Con un valor histórico y cultural destacado, el sitio arqueológico Vuon Chuoi, ubicado en la comuna de Hoai Duc, de Hanoi, y descubierto en 1969, se reconoció recientemente por el Comité Popular de la capital vietnamita como sitio de importancia municipal.
Desde su descubrimiento, el Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, junto con el Instituto de Arqueología y otras entidades especializadas, ha realizado 11 excavaciones con una superficie total superior a 7.500 m².
La mayor campaña, efectuada entre marzo de 2024 y marzo de 2025 en un área de 6.000 m² al oeste del sitio, reveló claramente espacios habitacionales, huellas de actividades cotidianas, talleres de talla lítica y zonas funerarias.
Los resultados muestran que Vuon Chuoi fue una aldea vietnamita antigua con una organización social definida, división del trabajo, sistema de viviendas, fosos y áreas de producción distribuidas de manera racional. Estos hallazgos confirman su papel en el proceso de ocupación del delta del río Rojo y en la formación temprana del Estado vietnamita.
En 2025, el Museo de Hanoi continúa, junto con el Instituto de Arqueología y la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, la clasificación y el análisis del gran volumen de materiales recuperados en 2024.
Los estudios indican que los primeros habitantes vivían en montículos elevados antes de expandirse a zonas bajas, donde surgieron casas sobre pilotes, viviendas alargadas y fosos defensivos, evidenciando una comunidad estable y organizada.
También se identificó la costumbre de extraer los incisivos superiores en adultos, común hace unos 3.500 años, con significados sociales y espirituales. La artesanía en jade, madera, cerámica y bronce alcanzó un alto grado de especialización; el área de trabajo del jade, situada en la entrada de la aldea, pudo estar vinculada a espacios rituales.
La campaña de este año procesó más de 15 mil artefactos de piedra, bronce, cerámica, madera, hueso y hierro, junto con decenas de miles de fragmentos cerámicos y sedimentos con restos vegetales.
Destacan tres grupos valiosos: un hacha-bisel de jade verde, símbolo de poder datado en unos 3.500 años; un colgante con forma de cabeza de fénix, relacionado con el culto totémico; y una colección de ornamentos de jade como brazaletes, pendientes y cuentas, símbolos de las élites antiguas.
Estos nuevos hallazgos enriquecen las fuentes históricas valiosas y contribuyen a afirmar el excepcional valor histórico y cultural del sitio de Vuon Chuoi en el proceso de desarrollo de la Edad de los Metales en el Norte de Vietnam./.