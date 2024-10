Alaban significado de visita oficial a Laos de dirigente vietnamita y su asistencia a AIPA 45

Hanoi (VNA)- La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, a Laos creó un nuevo impulso para promover la cooperación integral y práctica binacional en esferas como la economía, el comercio y la inversión, a la par de robustecer los sólidos lazos políticos, opinó el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores de la AN, Vu Hai Ha.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la vicepresidenta de Laos, Pany Yathotou. (Foto: VNA)



Durante su estancia en Laos del 17 al 19 de octubre, Thanh Man también participó en la 45 Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA 45).



En declaraciones a la prensa, Hai Ha dijo que se trató del primer viaje a Laos y también de la primera participación de Thanh Man en una Asamblea General de la AIPA como líder del legislativo vietnamita.

Detalló que la visita oficial de Thanh Man reafirmó la política consecuente el Partido y Estado vietnamitas de otorgar gran importancia a la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral con Laos. Además es una continuidad de la visita de Estado en julio pasado al país vecino de presidente To Lam, actualmente también secretario general del Partido Comunista, y la asistencia del primer ministro Pham Minh Chinh a las 44 y 45 Cumbres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y citas anexas del 8 al 11 de octubre en Vietniane.

En las conversaciones y reuniones del dirigente vietnamita con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de ese país, Thongloun Sisoulith, el premier Sonexay Siphandone y el presidente de la Asamblea Nacional, Saysomphone Phomvihane, las dos partes discutieron medidas para fortalecer aún más la solidaridad especial entre los dos Partidos, Estados y pueblos de las dos naciones.

Coincidieron también que, sobre la base de las muy buenas relaciones políticas y la alta confianza, además del sólido progreso en la colaboración en defensa y seguridad, las asociaciones económicas, comerciales y de inversión bilaterales deben fomentarse más enérgicamente. En particular, resulta necesario promover eficazmente proyectos conjuntos para contribuir al desarrollo de cada país, continuó Ha.



Respecto a la colaboración parlamentaria, continuó, los líderes laosianos elogiaron los vínculos entre las dos Asambleas Nacionales, como se ve en el intercambio de experiencias en la elaboración de leyes, la mejora de la supervisión conjunta sobre proyectos de asistencia económica importantes y la organización de seminarios sobre temas de interés común.



También apreciaron el intercambio de conocimientos de Vietnam en la enmienda de la Constitución, la elaboración de leyes, así como el perfeccionamiento de políticas de desarrollo socioeconómico.



En las reuniones, las dos partes sostuvieron que estas son formas de cooperación muy efectivas y seguirán implementándose en el futuro, según Hai Ha.



El funcionario añadió que, en el marco de la AIPA-45, el presidente de la AN también sostuvo reuniones bilaterales con jefes de delegaciones de algunos países miembros y observadores para explorar medidas para intensificar los programas de la ASEAN y construir con éxito una Comunidad regional unida y fuerte, de cara al décimo aniversario de la Comunidad en 2025.



Durante la cita, la delegación vietnamita propuso varias iniciativas y resoluciones en la reunión de jóvenes parlamentarios, en la reunión de mujeres parlamentarias, y en las sesiones del Comité Social y el Económico para ayudar a mejorar el papel de los parlamentos y los diputados en el impulso del desarrollo socioeconómico, así como la coordinación en la creación de mecanismos y políticas nacionales y regionales.



La comitiva del país indochino también copatrocinó otras seis resoluciones, incluidas cinco propuestas por Laos y una por Indonesia, Laos y Malasia. Estas iniciativas se centraron en fomentar el papel de los parlamentos miembros de la AIPA en la promoción de la conectividad y el desarrollo armonioso en el bloque a través de la colaboración política y de seguridad, fomentar el papel de los órganos legislativos en el impulso de la movilización de capital verde para el desarrollo de infraestructura sostenible hacia la Visión Post-2025 de la Comunidad de la ASEAN, y acaparar la atención parlamentaria hacia la construcción de una región sostenible, interconectada e integrada.



Por lo tanto, Vietnam hizo contribuciones concretas a 10 de las más de 20 resoluciones planificadas de la AIPA-45, notificó./.