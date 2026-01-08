Agoda: Sa Pa es el destino asiático de mayor crecimiento en 2025

Hanoi (VNA) - Sa Pa fue el destino de mayor crecimiento de Asia en 2025, lo que refleja el creciente interés de los turistas internacionales en esta ciudad montañosa imbuida de identidad de Vietnam, según la plataforma digital de viajes Agoda.



La iglesia de piedra, construida en 1895, ha sido restaurada y conservada intacta, convirtiéndose en una imagen por excelencia de Sapa. (Fuente: VNA)

Con majestuosos paisajes naturales, diversas culturas étnicas y animados mercados de las tierras altas, Sa Pa continúa cautivando a los visitantes que buscan experiencias auténticas y profundas que sean diferentes de la vida acelerada de las grandes ciudades.



Según los datos de reservas de Agoda, en la etapa entre enero y noviembre de 2025, Sa Pa mejoró 15 peldaños en el ranking de los 100 principales destinos de Asia en comparación con el mismo lapso, convirtiéndose así en el destino de más rápido crecimiento en la región.



Vu Ngoc Lam, director nacional de Agoda en Vietnam, dijo que Sa Pa cuenta con impresionantes paisajes naturales y ofrece experiencias de resorts rodeados del aire fresco de las tierras altas, ideal para realizar actividades de exploración y turismo al aire libre.

Convertirse en el destino de más rápido crecimiento de Asia es una señal significativa de que Sa Pa continúa experimentando un fuerte crecimiento y es cada vez más apreciada por los turistas internacionales”, compartió.



Con un clima fresco durante todo el año, paisajes majestuosos, flores hermosas en las cuatro estaciones y una cultura montañosa diversa, Sa Pa es hermosa en todos los momentos del año con colores que cambian constantemente, vibrantes y emotivos. Esa es la razón por la que cada visitante que llega a la localidad quiere volver muchas veces./.