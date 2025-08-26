Agencia Informativa de Liberación: Antorcha comunicativa en el campo de batalla de Vietnam

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - En medio de la densa selva de la sureña provincia vietnamita de Tay Ninh, dentro del Parque Nacional Lo Go - Xa Mat, se encuentra un testimonio histórico: el Monumento Conmemorativo a la Agencia Informativa de Liberación. Este lugar no solo es un sitio histórico, sino también símbolo de una redacción periodística singular, donde los periodistas-combatientes transformaron la selva en una arteria informativa vital en plena guerra.

Operadores de telégrafo de la Agencia de Noticias Liberación transmite y recibe noticias. Foto: AIL





Un grupo de excorresponsales de guerra de la AIL se tomó una foto de recuerdo en el sitio arqueológico de la agencia, el Bosque Nacional Lo Go-Xa Mat. Foto: VNA



Fundada el 12 de octubre de 1960 en el bosque de Chang Riec, la Agencia Informativa de Liberación (AIL), órgano predecesor de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), se convirtió en la voz oficial del Frente Nacional de Liberación del Sur de Vietnam y, más tarde, del Gobierno Revolucionario Provisional de la República del Sur de Vietnam.



La AIL desempeñó un papel clave como arma ideológica, reafirmando la justicia de la causa revolucionaria del pueblo y denunciando los crímenes de guerra del régimen títere.



Las noticias codificadas como GPX, transmitidas con el indicativo LPA (Liberation Press Agency), resonaban desde la selva de Tay Ninh hacia Hanoi y el extranjero, como una voz firme del patriótico pueblo del sur de Vietnam, contribuyendo a reforzar el respaldo internacional a la lucha por la independencia.



Durante 15 años de guerra, la sede de la AIL se trasladó en varias ocasiones para evitar las campañas de rastreo enemigas, desde Tay Ninh hasta Ma Da en la provincia de Dong Nai e incluso al territorio camboyano. Sin embargo, en cualquier circunstancia, la consigna “La onda nunca se apaga” fue sagrada. Periodistas, editores y técnicos trabajaban sin descanso, muchas veces armados, para proteger la base y asegurar el flujo continuo de información.



Más de 200 periodistas, técnicos y trabajadores de esta agencia, muchos de ellos eran jóvenes comprometidos, cayeron heroicamente durante ese período.

El periodista veterano Nguyen Sy Thuy, recordó: “No solo empuñábamos el bolígrafo o la cámara, sino también las armas para defender la base. Estuvimos presentes en los frentes más encarnizados, dispuestos a sacrificarnos como verdaderos soldados”.



El periodista Bui Thanh Liem también rememoró con emoción: “Pese a los bombardeos y la escasez, la línea informativa de la AIL jamás se interrumpió”. Por su labor ejemplar, la Oficina Central del Partido para Vietnam del Sur otorgó a la Agencia una distinción con las siguientes palabras: “Diligencia y valentía, autosuficiencia, superación de dificultades, cumplimiento de la misión.”



En el año 2000, se erigió el Monumento Conmemorativo de la AIL dentro del Parque Nacional Lo Go - Xa Mat, lugar donde la agencia operó durante los años de guerra. Este sencillo pero solemne monumento honra la presencia y los sacrificios silenciosos de los periodistas-combatientes.



Numerosos reporteros contemporáneos han regresado al lugar con profundo respeto. El periodista Tran Thanh Binh, jefe de la oficina permanente de la VNA en Tay Ninh, compartió: “La primera vez que visité el monumento, sentí una gran emoción. Aquí descansan los recuerdos de 15 años de lucha y entrega informativa de generaciones que cayeron cuando aún eran muy jóvenes.”



El periodista Pham Quang Hung, con más de 15 años en el Centro de Información de la VNA en el Sur, relató que ha visitado el monumento en múltiples ocasiones desde 2011, algunas veces acompañado de ex corresponsales para asistir a los actos de homenaje. “Cada visita me conmueve y me permite comprender mejor la grandeza del trabajo que realizaron nuestros predecesores”, expresó Quang Hung.



Por sus destacadas contribuciones a la causa de la liberación nacional, la VNA se enorgullece de ser el único medio de comunicación del país en recibir tres títulos honoríficos: Héroe del Trabajo en el período de Renovación (2001), Héroe de las Fuerzas Armadas Populares (2005), y en 2020, la AIL fue condecorada como Héroe de las Fuerzas Armadas Populares.



Tran Trang Duong, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de la VNA y subdirector del Centro de Información del Sur de esta agencia, afirmó: “La VNA es el medio con mayor número de mártires del país. En especial, la AIL forjó una generación heroica en el bosque de Chang Riec. Las nuevas generaciones deben continuar este legado. Ese espíritu ha forjado el temple de la Agencia en el proceso de renovación e integración, avanzando con firmeza en la era digital.”./.