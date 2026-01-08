Hanoi (VNA) – Con motivo del 47º aniversario de la Victoria del 7 de enero, que liberó a Camboya del régimen genocida de la Kampuchea Democrática, la Agencia de Noticias de Camboya (AKP) publicó hoy un artículo que califica este evento histórico como un triunfo de la verdad y la fe, y una victoria común de los pueblos de Camboya y Vietnam, escribiendo una página heroica de solidaridad internacional desinteresada y sincera.

Agencia camboyana destaca victoria histórica como símbolo de solidaridad con Vietnam (Foto: VNA)





La publicación de la AKP señala que este aniversario marca la liberación del país y su pueblo del brutal régimen genocida liderado por Pol Pot. Casi medio siglo después, las cicatrices permanecen y el dolor sigue persiguiendo a cada ciudadano camboyano al recordar uno de los capítulos más trágicos de la historia humana del siglo XX.



El texto describe cómo, tras tomar el poder, el régimen de Pol Pot estableció un modelo social sin precedentes, aisló al país y erradicó por completo la libertad, la democracia y los derechos humanos básicos durante 3 años, 8 meses y 20 días. El pueblo fue tratado como esclavo, forzado a trabajos extenuantes con alimentos insuficientes. El régimen abolió las escuelas, asesinó a intelectuales, destruyó el patrimonio cultural y las pagodas, y mató a monjes. Se calcula que casi 3 millones de camboyanos inocentes perecieron, con el notorio centro de torturas S-21 (Tuol Sleng) en Phnom Penh como símbolo del horror.



La AKP también destaca que, con las manos manchadas de la sangre de sus compatriotas, el régimen de los Jemeres Rojos llevó a cabo una peligrosa política exterior. Instigado y apoyado por fuerzas externas, el grupo de Pol Pot-Ieng Sary socavó las relaciones con Vietnam, incitó al odio étnico, propagó consignas antivietnamitas y llevó a cabo acciones militares que violaron la frontera, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Vietnam. Ante la brutalidad genocida, el Frente de Unidad Nacional para la Salvación de Camboya (predecesor del actual Frente de Unidad y Desarrollo de la Patria de Camboya-FUDP) hizo un llamado urgente de ayuda a Vietnam. En respuesta, las tropas voluntarias vietnamitas se unieron a las fuerzas armadas del frente camboyano para combatir y derrocar al régimen de Pol Pot, logrando la victoria el 7 de enero de 1979.



Tras esta victoria histórica, los soldados voluntarios vietnamitas continuaron apoyando en el entrenamiento y combatieron junto al ejército camboyano contra los remanentes de los Jemeres Rojos, hasta su retirada completa en 1989, cuando las fuerzas camboyanas adquirieron la capacidad de prevenir el regreso del genocidio.



La AKP enfatiza que esta victoria común es el resultado de la coordinación y las operaciones combinadas entre las fuerzas revolucionarias patrióticas legítimas de Camboya y el gran apoyo del pueblo, el ejército voluntario, el Partido y el Estado de Vietnam, salvando a unos 5 millones de camboyanos de perecer.



El artículo cita al viceprimer ministro camboyano Hun Many, quien en un discurso reciente rindió homenaje a los grandes sacrificios de las tropas voluntarias vietnamitas en la lucha por derrocar el régimen genocida. Asimismo, recuerda que resoluciones del FUDP han expresado gratitud al Partido Comunista, el gobierno, el ejército y el pueblo de Vietnam por responder al llamado de ayuda.



Los mensajes anuales del presidente del Partido Popular de Camboya, Samdech Techo Hun Sen, y otros altos líderes, siempre reconocen la gran deuda y el valiente sacrificio de los soldados voluntarios vietnamitas y los combatientes revolucionarios camboyanos, calificándolo como una página heroica de solidaridad internacional desinteresada y sincera entre las dos naciones.



La AKP subraya que ambos países nunca olvidan el período de lucha codo a codo por la independencia y la paz. Destaca la participación del pueblo, el ejército voluntario, el Partido y el Estado de Vietnam junto al frente camboyano, que salvó a millones de vidas. De igual manera, reconoce la contribución y el apoyo de Camboya a Vietnam en su causa de reunificación nacional, lograda completamente el 30 de abril de 1975. Estos hechos afirman la relación genuina y de apoyo mutuo en momentos difíciles entre los dos países vecinos.



Desde esta perspectiva, la agencia de noticias camboyana resalta que la Victoria del 7 de Enero de 1979 creó una hermosa tradición que sigue siendo cultivada y preservada por las generaciones líderes, y se difunde para que los jóvenes de todos los estratos comprendan mejor este modelo de relaciones, en consonancia con el espíritu de "buena vecindad, amistad tradicional y cooperación integral y duradera" definido por los líderes de ambas naciones./.