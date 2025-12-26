Aeropuerto Internacional de Long Thanh: la nueva plataforma de crecimiento del sur de Vietnam a partir de 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con inicio de operaciones previsto para comienzos de 2026, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh se perfila no solo como una obra importante de infraestructura, sino como una nueva “pista de despegue” para el crecimiento económico de la región clave del sur de Vietnam.

El Aeropuerto Internacional de Long Thanh está a punto de completarse y se prevé que entre en funcionamiento comercial en el primer semestre de 2026. (Foto: Vietnam+)

Tras años de saturación del aeropuerto de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh, Long Thanh -con una capacidad inicial de 25 millones de pasajeros y 1,2 millones de toneladas de carga anuales- permitirá aliviar la presión sobre el sistema aeroportuario y mejorar de manera sustancial la conectividad internacional del país.

Autoridades de la provincia de Dong Nai destacan que el proyecto, de alcance nacional, desempeñará un papel central en la red aérea regional y global, al tiempo que facilitará la atracción de inversión, tecnología avanzada y flujos logísticos internacionales.

Para Dong Nai, el aeropuerto constituye el eje del modelo de ciudad aeroportuaria y uno de los principales impulsores del crecimiento provincial en el período 2025–2030. La estrategia local apunta a desarrollar un ecosistema integrado de servicios aeroportuarios, logística, comercio y turismo, con centros logísticos, zonas de libre comercio y servicios de alto valor añadido, maximizando el efecto dinamizador del proyecto.

De acuerdo con la planificación provincial para 2021–2030, con visión hasta 2050, Dong Nai aspira a consolidarse como un centro internacional de intercambio comercial, apoyado en pilares como la economía aeroportuaria, la industria y los servicios modernos, así como el desarrollo urbano y turístico. En este esquema, Long Thanh se posiciona como una nueva área dinámica de crecimiento para la provincia y para toda la región del Sudeste.

Expertos señalan que la entrada en operación del aeropuerto tendrá un impacto directo en la atracción de inversión extranjera y en el desarrollo de infraestructuras asociadas, parques industriales, centros logísticos y ciudades satélite como Nhon Trach y Phu My. Este proceso contribuirá a la generación de empleo, al fortalecimiento de la competitividad regional y al posicionamiento internacional del sur de Vietnam.

Desde el ámbito empresarial, se coincide en que Long Thanh abrirá un nuevo ciclo de desarrollo para la industria, la logística y las áreas urbanas. No obstante, se subraya que el pleno aprovechamiento de esta “pista económica” dependerá del avance oportuno de las infraestructuras de conexión, de la simplificación de los trámites administrativos y de la implementación de políticas públicas competitivas.

Más allá de su dimensión constructiva, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh es considerado un símbolo de la ambición de desarrollo e integración del país. Su éxito, a partir de 2026, se medirá por su capacidad de articular de manera eficaz el transporte aéreo con la infraestructura terrestre, generando un nuevo impulso para el crecimiento económico regional y nacional./.