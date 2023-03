Aeropuerto de Da Nang entre los 10 más innovadores del mundo

Da Nang (VNA) El aeropuerto de Da Nang será el único representante de Vietnam en ser honrado con los premios del Mejor Aeropuerto del Mundo 2023 (The World's Best Airports of 2023) de Skytrax, una organización internacional de calificación de transporte aéreo.



Según la Voz de Vietnam (VOV), la infraestructura se encuentra en el tercer lugar de la categoría de “El aeropuerto más innovador del mundo” y en el décimo lugar como “El mejor aeropuerto de Asia”, la cual se dedica a los aeropuertos con condiciones excelentes para rutas nacionales y regionales.



Los premios de Skytrax honran a las aerolíneas, los aeropuertos y los servicios asociados. Los criterios generales de evaluación se basan en la satisfacción de los pasajeros de 100 países y de los expertos sobre el desempeño de las terminales aéreas, la atención al cliente y las instalaciones durante 12 meses.



La ceremonia de entrega de los premios de Skytrax se llevará a cabo en junio en París, Francia./.