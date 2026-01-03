Aerolíneas vietnamitas no operan vuelos a Venezuela

Hanoi (VNA)- Las aerolíneas Vietnam Airlines y Vietjet no operan vuelos directos a Venezuela ni cuentan con rutas que atraviesen el espacio aéreo de ese país, informaron hoy representantes de estas compañías a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Un avión de Vietnam Airlines. (Foto: VNA)

En relación con la declaración del estado de emergencia en todo el territorio de Venezuela, representantes de Vietnam Airlines y Vietjet confirmaron que las operaciones de vuelo continúan desarrollándose con normalidad.

Con anterioridad, la VNA informó que, según la agencia francesa AFP y la emisora colombiana Blu Radio, el Gobierno de Venezuela emitió en la madrugada del 3 de enero una declaración oficial tras las explosiones ocurridas durante la noche, calificándolas como un “acto de agresión militar extremadamente grave” llevado a cabo por el Gobierno de Estados Unidos.

Ante esta situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto para declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional./.