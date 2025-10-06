Advierten sobre riesgo de fuertes lluvias en el Norte de Vietnam por tifón Matmo

Hanoi (VNA) - El Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos de Vietnam reveló hoy que desde la noche del 5 hasta la noche del 6 del presente mes, debido a al tifón Matmo, las localidades del Norte del país experimentarán lluvias intensas, con precipitaciones acumuladas entre 100 y 180 milímetros (mm), y puntualmente superiores a 300 mm.

Foto: Captura de pantalla

En las zonas del delta del Norte y en la provincia central de Thanh Hoa se prevén lluvias moderadas a fuertes, con volúmenes de 50 a 100 mm, y en algunos lugares más de 150 mm.

Durante la tarde y noche del 5 de octubre, se esperan lluvias y tormentas dispersas en el Noreste, con precipitaciones de 10 a 50 mm. Las tormentas pueden ir acompañadas de tornados, rayos, granizo y ráfagas de viento.

El 7 de octubre, continuarán las lluvias moderadas a fuertes en las zonas montañosas del Norte (de 30 a 70 mm, en algunos lugares más de 150 mm), mientras que en las zonas del delta y de Thanh Hoa habrá lluvias moderadas y localmente fuertes (de 20 a 50 mm, puntualmente más de 80 mm).

Las lluvias intensas podrían provocar inundaciones en áreas bajas, urbanas e industriales; así como deslizamientos de tierra en laderas y crecidas repentinas en ríos y arroyos pequeños. El nivel de riesgo por lluvias intensas, tornados, rayos y granizo se sitúa en grado 1.

El Centro también pronostica una posible crecida en los ríos del Norte y de Thanh Hoa, con niveles de aumento de cuatro a ocho metros en las cabeceras y de dos a cinco metros en las zonas bajas. Se alerta sobre alto riesgo de inundaciones en áreas ribereñas, urbanas y bajas del Norte y de Thanh Hoa, así como deslizamientos y crecidas súbitas en zonas montañosas. Nivel de riesgo por crecidas es de grado 2.

La información actualizada sobre zonas con riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas está disponible en línea en: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

El director del dicho Centro, Mai Van Khiem, informó que el tifón Matmo mantiene su dirección e intensidad, y se pronostica que en la noche del 5 de octubre se ubicará sobre la zona marítima de la provincial de Quang Ninh con vientos muy Fuertes, de nivel 12 a 13, con ráfagas de nivel 16.

Para las 10:00 horas del 6 de octubre, el tifón estará en la zona fronteriza entre la provincia norvietnamita de Lang Son y la provincia china de Guangxi, con vientos fuertes de nivel 6 a 7, con ráfagas de nivel 9; además de desplazarse en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Las áreas afectadas incluyen el norte del Golfo de Tonkín, las tierras costeras desde Quang Ninh hasta las provincias de Lang Son y Hung Yen. El nivel de riesgo por desastres naturales es de categoría 3.

Según la Administración de Aviación Civil de Vietnam (AACV), los aeropuertos previstos dentro de la zona de influencia directa del tifón Matmo incluyen Van Don en Quang Ninh y Cat Bi en la ciudad de Hai Phong.

Además, el Aeropuerto Internacional de Noi Bai en Hanoi y los aeropuertos de Tho Xuan en Thanh Hoa y Vinh en la provincial central de Nghe An están actualizando proactivamente la información y tomando precauciones en caso de que el tifón presente cambios inesperados.

La AACV ha solicitado a las agencias y unidades desplegar guardias las 24 horas del día para responder de manera proactiva al tifón, garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo, de las personas y de los bienes en los aeropuertos, y minimizar al máximo los impactos negativos en la explotación aérea./.