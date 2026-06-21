Aduana de Vietnam refuerza combate contra infracciones de propiedad intelectual

Hanoi (VNA)- El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo ha facilitado los intercambios comerciales, pero también ha incrementado el riesgo de circulación de productos falsificados, imitaciones y mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual.



En la puerta fronteriza internacional de Tinh Bien, provincia de An Giang (Foto: VNA)

Ante esta situación, las autoridades aduaneras vietnamitas han intensificado los controles en los pasos fronterizos, promovido la aplicación de nuevas tecnologías y perfeccionado los procedimientos operativos para impedir la entrada y el tránsito de productos ilícitos desde las primeras etapas de la cadena logística.

Durante la campaña especial para la lucha contra las falsificaciones y las infracciones de propiedad intelectual según el Despecho Oficial 38/CD-TTg del Primer Ministro, las fuerzas aduaneras detectaron y decomisaron miles de productos presuntamente falsificados o que vulneraban derechos de propiedad intelectual.

Los artículos infractores son cada vez más diversos, abarcando desde moda, cosméticos y productos electrónicos hasta juguetes infantiles.

Entre los métodos más utilizados figuran la fragmentación de los envíos, el transporte mediante servicios de mensajería urgente o correo internacional y el aprovechamiento de los regímenes de tránsito.

En provincias fronterizas del norte como Lang Son, Quang Ninh y Cao Bang, las autoridades aduaneras han detectado de manera reiterada cargamentos sospechosos que incluían calzado, prendas de vestir, bolsos, cosméticos, equipos electrónicos y accesorios con marcas reconocidas como Crocs, Adidas, Burberry, Coach, Apple, Dell, HP, Acer, Asus y Harley-Davidson. Muchos de estos productos no habían sido declarados o presentaban indicios de haber sido utilizados previamente.

En las rutas de tránsito y los puestos fronterizos del sur del país, las fuerzas competentes también identificaron miles de artículos presuntamente falsificados de marcas como Samsung, Apple, Nike, Adidas, Louis Vuitton, Dior y Fendi, además de numerosos juguetes infantiles que infringían la normativa vigente.

Solo en los puertos de Cat Lai y Cai Mep se detectaron y procesaron miles de juguetes sospechosos de falsificación de marca o que no cumplían los requisitos para su importación.

De acuerdo con las evaluaciones del sector aduanero, las mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual están presentes en múltiples rutas comerciales y modalidades de importación y exportación.

Resulta especialmente preocupante el creciente uso del comercio electrónico transfronterizo por parte de los infractores para introducir productos falsificados a través de pedidos de pequeño volumen, lo que dificulta las labores de inspección y supervisión.

Con el objetivo de aumentar la eficacia de las acciones de control, el sector aduanero está acelerando su transformación digital mediante la aplicación de tecnologías de la información y sistemas de gestión de riesgos.

A través de plataformas de datos electrónicos, las autoridades analizan la información declarada por los operadores, evalúan los riesgos y detectan envíos sospechosos.

Paralelamente, se actualizan las bases de datos sobre derechos de propiedad intelectual y marcas registradas para facilitar la identificación de productos infractores.

Asimismo, la Aduana ha emitido directrices unificadas sobre los procedimientos de peritaje de mercancías con indicios de vulneración de derechos de propiedad intelectual.

Según la nueva normativa, cuando el titular de los derechos confirme la existencia de una infracción, las autoridades aduaneras podrán adoptar medidas inmediatas sin necesidad de solicitar una pericia adicional, reduciendo así los tiempos de verificación y aumentando la eficacia de las acciones contra las falsificaciones en los puntos de entrada al país.

Además, el sector aduanero está reforzando la cooperación con empresas, asociaciones industriales y organizaciones internacionales para intercambiar información y mejorar la identificación de productos auténticos, con el fin de responder a unas prácticas ilícitas cada vez más sofisticadas que a menudo traspasan fronteras y están estrechamente vinculadas al entorno del comercio electrónico./.