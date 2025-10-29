Adhesión de Timor Leste a la ASEAN reafirma su compromiso con la paz y prosperidad regional

Hanoi (VNA) - Timor Leste se convirtió en el undécimo miembro de la ASEAN, un hito histórico que fue celebrado durante la 47.ª Cumbre de la agrupación en Kuala Lumpur, Malasia. En una entrevista exclusiva, el embajador de Timor Leste en Vietnam, João Pereira, habló sobre el significado de esta adhesión para su país y las perspectivas de cooperación futura en la región.

El embajador de Timor Leste en Vietnam, João Pereira (Fuente: VNA)

La incorporación de Timor Leste a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras 14 años de esfuerzos constantes, es la "materialización de un sueño" y un símbolo de la determinación del pueblo timorense por integrarse plenamente en una comunidad regional unida por valores comunes, destacó el diplomático.

Indicó que este paso permite a su país contribuir activamente a la paz, estabilidad y prosperidad de la región, promoviendo la resiliencia y la solidaridad entre las naciones miembros.

“Timor Leste aspira a ser un actor clave en los esfuerzos para asegurar que nadie quede atrás en el proceso de desarrollo de la ASEAN,” señaló Pereira.

Subrayó que Timor Leste está comprometido con los objetivos comunes de la ASEAN, como el crecimiento inclusivo, la transición hacia una economía verde y la conexión regional. Con una democracia nacida del esfuerzo y la lucha, Timor Leste está dispuesto a aportar al fortalecimiento de los lazos entre los países de la ASEAN, contribuyendo a una región más conectada y sostenible.

“Queremos contribuir a una ASEAN que avance unida, donde el desarrollo sostenible sea el centro de nuestras políticas”, afirmó.

En este contexto de integración regional, la relación entre Timor Leste y Vietnam ha crecido significativamente. Desde el establecimiento de la Embajada de Timor Leste en Hanoi, ambos países han fortalecido sus lazos, siendo Vietnam un socio estratégico para Timor Leste debido a su estabilidad económica y su posición geopolítica en el sudeste asiático.

“Esperamos que la apertura de una Embajada vietnamita en Timor Leste sea un paso clave para profundizar nuestra cooperación”, agregó.

Reiteró que esta cooperación es clave para su país, especialmente en áreas como telecomunicaciones, donde la empresa vietnamita Viettel Telemore ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del sector en Timor Leste.

Además, expresó su esperanza de que, con la adhesión de Timor Leste a la ASEAN, se amplíen aún más las oportunidades para la cooperación bilateral en sectores como la agricultura, la educación, la ciencia y la tecnología, y la explotación de recursos naturales.

Con su membresía en la ASEAN, Timor Leste se enfrenta a nuevas oportunidades de crecimiento y cooperación. El embajador Pereira destacó la importancia de seguir concretando acuerdos bilaterales y regionales que generen resultados tangibles para ambas naciones, con el fin de fortalecer aún más los lazos entre Vietnam y Timor Leste./.