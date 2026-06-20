Acuerdo impulsa información fiscal para comunidad vietnamita en República Checa

Praga (VNA) - El Ministerio de Finanzas de la República Checa, el Centro de Educación Checo-Vietnamita y la Asociación de Jóvenes Empresarios Vietnamitas en este país firmaron hoy en la ciudad de Brno un memorando de cooperación para mejorar el acceso de la comunidad vietnamita a información sobre finanzas, impuestos y regulaciones empresariales.

La viceprimera ministra y titular de Finanzas de la República Checa, Alena Schillerová, en el encuentro. (Fuente: VNA)





El acuerdo representa un nuevo avance en el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones públicas checas y la comunidad de empresarios y comerciantes vietnamitas, al facilitar un acceso más ágil y preciso a las políticas y normativas que regulan las actividades económicas.



Durante la ceremonia de firma, la viceprimera ministra y titular de Finanzas de la República Checa, Alena Schillerová, destacó las importantes contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo económico del país.



Explicó que el memorando se traducirá en programas concretos destinados a ayudar a empresas y pequeños negocios a conocer y cumplir adecuadamente las nuevas disposiciones en materia fiscal, financiera y de gestión empresarial, incluidas las relacionadas con el sistema electrónico de registro de ingresos EET 2.0.

Por su parte, Nguyen Viet Anh, representante de la Embajada de Vietnam en la República Checa, valoró positivamente la iniciativa y señaló que una actualización oportuna de las normativas legales permitirá a las empresas vietnamitas integrarse más profundamente en el entorno empresarial checo y adaptarse de forma proactiva a los cambios previstos para los próximos años.



En el marco del programa, especialistas del Ministerio de Finanzas, la Administración Tributaria y la Dirección General de Aduanas de la República Checa presentaron las más recientes actualizaciones regulatorias vinculadas a las actividades empresariales.



El representante del Ministerio de Finanzas checo, Martin Šabo, expuso los detalles del sistema EET 2.0, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027. Según explicó, la nueva plataforma ha sido diseñada para simplificar los procedimientos administrativos, reducir la cantidad de datos que deben declararse y ofrecer un mayor apoyo a las empresas a través del sistema electrónico DIS+.



Durante la sesión de diálogo, numerosos empresarios vietnamitas compartieron las dificultades que enfrentan para adaptarse a los cambios regulatorios, entre ellas las barreras lingüísticas, la falta de información actualizada y la creciente presión competitiva.



Los especialistas coincidieron en que el conocimiento oportuno de la legislación y la aplicación de tecnologías de gestión serán factores determinantes para garantizar un desarrollo empresarial sostenible.



Según los participantes, este tipo de intercambios abiertos entre representantes del Gobierno checo y la comunidad vietnamita no solo reflejan la atención de las autoridades hacia los ciudadanos vietnamitas residentes en el país, sino que también contribuyen a fortalecer la comprensión mutua, la confianza y la cooperación entre ambas partes en los próximos años./.