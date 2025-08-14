Activista suiza resalta los avances de Vietnam

Ginebra (VNA) – Con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), Anjuska Marija Weil, presidenta de la Asociación de Amistad Suiza–Vietnam, expresó su profunda emoción y orgullo por el desarrollo constante del país indochino, al que ha dedicado gran parte de su vida.

Anjuska Marija Weil (segunda, desde la izquierda), presidenta de la Asociación de Amistad Suiza-Vietnam (Foto: VNA)

Activista de larga trayectoria por la paz y la justicia, Anjuska Marija Weil declaró a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) que sigue con admiración los progresos de Vietnam. Tras décadas de trabajo junto a amigos y camaradas suizos en favor de la paz y la independencia del país, se mostró feliz de ver hoy una nación en pleno crecimiento y orientada al futuro.



Se sintió particularmente impresionada por el dinamismo de las relaciones bilaterales en los últimos años, recordando, entre otros hitos, el encuentro en 2024 entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y la presidenta suiza, Viola Amherd; así como las visitas del primer ministro Pham Minh Chinh a Davos y, más recientemente, del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, a Suiza.



Recordó las principales actividades de la Asociación desde su fundación: dar a conocer mejor Vietnam en el público suizo, proyectos de apoyo a las personas mayores en el país y campañas en favor de las víctimas del agente naranja. Ratificó el compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre ambos pueblos.



Según la activista, Vietnam atravesó dos guerras, sufrió grandes pérdidas humanas y posteriormente enfrentó un embargo económico. Fueron años extremadamente difíciles, pero el pueblo vietnamita se mantuvo firme en su camino, logrando resultados notables que llenan de orgullo a sus amigos suizos.



A lo largo de los años, la Asociación ha impulsado numerosos proyectos humanitarios en microcrédito, salud, educación y apoyo a la comunidad vietnamita en el país europeo, incluyendo el patrocinio de la escuela Binh Minh en Zúrich, que imparte clases de lengua vietnamita. Mantiene también estrechos vínculos con la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO), la Embajada de Vietnam en Berna y la misión permanente del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras organizaciones internacionales en Ginebra.



Entre sus eventos anuales más destacados figura el “Día de Solidaridad con Vietnam”, que reúne a numerosos miembros de la diáspora vietnamita en Suiza.



Anjuska Marija Weil subrayó que las relaciones entre ambos países se remontan a varias décadas, cuando empresarios suizos comenzaron a instalarse en Vietnam, y que se han fortalecido notablemente desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.

Celebró que, tras el acuerdo alcanzado a inicios de año para elevar los vínculos al nivel de Asociación Integral, Vietnam conceda ahora una exención de visado de 45 días a los ciudadanos suizos, lo que representa un avance importante para fomentar los intercambios.



Expresó su esperanza de que las relaciones bilaterales sigan consolidándose en los próximos años./.