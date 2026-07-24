Aceleran preparación para primer período extraordinario de sesiones del Parlamento de XVI Legislatura

El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita. Foto: Doan Tan - VNA

Los Burós Ejecutivos del Comité del Partido de la Asamblea Nacional (Parlamento) y del Comité del Partido del Gobierno de Vietnam celebraron hoy una reunión sobre el contenido y el programa del primer período extraordinario de sesiones de la XVI legislatura, con el objetivo de coordinar la preparación y garantizar el desarrollo fluido, eficiente y de alta calidad de la cita parlamentaria.

Está previsto que el mencionado período se inaugure el 3 de agosto y concluya el 24 del mismo mes, dividido en dos fases.

La Asamblea Nacional examinará 31 asuntos, entre ellos 26 relacionados con la labor legislativa, incluidos la aprobación de 19 proyectos de ley y resoluciones normativas, la primera revisión de siete proyectos de ley, además de cuestiones de personal y otros cuatro asuntos de importancia.

En la cita, el primer ministro Le Minh Hung destacó la estrecha y eficaz coordinación entre los Comités del Partido de la Asamblea Nacional y del Gobierno desde el inicio del mandato, la cual ha contribuido a institucionalizar oportunamente las directrices del Partido, mantener la estabilidad macroeconómica y garantizar el funcionamiento eficaz del nuevo modelo organizativo del sistema político.

Respecto a la preparación del período de sesiones, el jefe del Gobierno señaló que este, junto con los ministerios y organismos competentes, ha acelerado la elaboración de importantes proyectos de ley y resoluciones que incorporan nuevas políticas destinadas a materializar las orientaciones del Partido, atender cuestiones urgentes surgidas de la práctica, y reducir los trámites administrativos, además de resolver los documentos jurídicos que perderán vigencia antes del 1 de marzo de 2027.

Ante el gran volumen de expedientes y documentos que deben prepararse en un plazo reducido, el Gabinete está orientando a los organismos competentes para que incorporen las opiniones del Comité Central y del Buró Político del Partido y concluyan cuanto antes la documentación que será presentada a la Asamblea Nacional.

Los dirigentes del Parlamento y del Gobierno en la cita. Foto: Doan Tan - VNA

El premier solicitó a los órganos parlamentarios mantener una estrecha coordinación durante el proceso de examen, resolver oportunamente las dificultades y evaluar cuidadosamente el impacto de las nuevas políticas, especialmente aquellas que afectan directamente a la población y a las empresas.

Al clausurar la reunión, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que el cumplimiento del calendario no debe comprometer la calidad de los proyectos de ley y resoluciones.

Instó a los organismos responsables de la redacción a completar los expedientes y colaborar estrechamente con las comisiones parlamentarias para elevar la calidad del proceso de examen.

También valoró positivamente la directriz del Gobierno de preparar simultáneamente los decretos y circulares de aplicación junto con los proyectos de ley, con el fin de facilitar su puesta en práctica una vez aprobados.

El dirigente pidió remitir toda la documentación dentro de los plazos establecidos a través del sistema digital parlamentario, reforzar la coordinación en la revisión y perfeccionamiento de los proyectos legislativos y garantizar que estos sean sólidos, viables y respondan a las exigencias de la realidad.

Los proyectos que no cumplan los requisitos de calidad deberán devolverse para su perfeccionamiento, con el propósito de asegurar el éxito del primer período extraordinario de sesiones de la XVI legislatura, enfatizó./.