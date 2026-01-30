Aceleran despacho de mercancías en puertas fronterizas de Vietnam y China ante cercanía del Tet

Las actividades de despacho aduanero en el paso fronterizo de Youyi Guan de China y la puerta fronteriza de Huu Nghi de Vietnam se están acelerando a medida que se acerca el Año Nuevo Lunar (Tet), con un fuerte aumento del flujo de vehículos de entrada y salida.

En la puerta fronteriza Youyi Guan-Huu Nghi entre China y Vietnam. Fuente: VNA

El 28 de enero, el número de camiones que cruzaron este paso fronterizo superó los dos mil 200, lo que refleja el notable incremento de la demanda del comercio transfronterizo a finales del año lunar.

Desde el 1 de enero de 2026, el modelo de “despacho rápido” (fast track) en el paso fronterizo de Youyi Guan se amplió para aplicarse tanto a los vehículos como a los conductores y al personal acompañante de nacionalidad extranjera.

Según el nuevo procedimiento, tras completar el registro previo de información, los conductores y empleados extranjeros pueden realizar los trámites de entrada y salida mediante dispositivos automáticos, como el escaneo de documentos, la toma de huellas dactilares y el reconocimiento facial, sin necesidad de sellos de verificación en los documentos migratorios. Gracias a ello, el tiempo de inspección por vehículo se reduce considerablemente, de aproximadamente un minuto a unos 15 segundos.

La mejora del proceso es valorada como un avance significativo en la facilitación del despacho aduanero, especialmente al permitir que vehículos y ciudadanos vietnamitas crucen la frontera con mayor rapidez, contribuyendo así a impulsar el comercio fronterizo y garantizar la fluidez del transporte de mercancías durante los períodos de mayor demanda a finales de año./.