Noticieros
Aceleran despacho de mercancías en puertas fronterizas de Vietnam y China ante cercanía del Tet
Las actividades de despacho aduanero en el paso fronterizo de Youyi Guan de China y la puerta fronteriza de Huu Nghi de Vietnam se están acelerando a medida que se acerca el Año Nuevo Lunar (Tet), con un fuerte aumento del flujo de vehículos de entrada y salida.
El 28 de enero, el número de camiones que cruzaron este paso fronterizo superó los dos mil 200, lo que refleja el notable incremento de la demanda del comercio transfronterizo a finales del año lunar.
Desde el 1 de enero de 2026, el modelo de “despacho rápido” (fast track) en el paso fronterizo de Youyi Guan se amplió para aplicarse tanto a los vehículos como a los conductores y al personal acompañante de nacionalidad extranjera.
Según el nuevo procedimiento, tras completar el registro previo de información, los conductores y empleados extranjeros pueden realizar los trámites de entrada y salida mediante dispositivos automáticos, como el escaneo de documentos, la toma de huellas dactilares y el reconocimiento facial, sin necesidad de sellos de verificación en los documentos migratorios. Gracias a ello, el tiempo de inspección por vehículo se reduce considerablemente, de aproximadamente un minuto a unos 15 segundos.
La mejora del proceso es valorada como un avance significativo en la facilitación del despacho aduanero, especialmente al permitir que vehículos y ciudadanos vietnamitas crucen la frontera con mayor rapidez, contribuyendo así a impulsar el comercio fronterizo y garantizar la fluidez del transporte de mercancías durante los períodos de mayor demanda a finales de año./.