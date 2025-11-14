Académico vietnamita elegido nuevo miembro de la Academia Francesa

Hanoi (VNA) – El profesor asociado y doctor Nguyen Tuan Cuong, exdirector del Instituto de Estudios Han-Nom, ha sido elegido académico corresponsal extranjero de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de Francia (AIBL) a la edad de 45 años.

El profesor asociado y doctor Nguyen Tuan Cuong, exdirector del Instituto de Estudios Han-Nom (Foto: VNA)



Según informó la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam (VASS), la elección tuvo lugar durante la sesión plenaria de la AIBL el pasado 17 de octubre. Con este reconocimiento, Tuan Cuong se convierte en el segundo académico vietnamita en recibir tal honor, después del difunto profesor Phan Huy Le.



Fundada en 1663, la AIBL es una de las cinco academias que conforman el Instituto de Francia y figura entre las instituciones académicas más prestigiosas del mundo en el ámbito de las humanidades, especializada en arqueología, historia, filología y cultura clásica.



Nacido en 1980 en la provincia norteña de Thai Binh (actual provincia de Hung Yen), Tuan Cuong es un investigador de alto nivel. Obtuvo su doctorado en 2012 y el título de Profesor Asociado en 2019. Se desempeñó como director del Instituto de Estudios Han-Nom (escritura vietnamita desarrollada a partir de caracteres chinos) de 2015 a 2025 y fue también profesor en la Universidad Nacional de Vietnam en Hnoi. Además, fue investigador visitante del Instituto Harvard–Yenching y participó en un programa académico de la Fundación Japón en Osaka entre 2011 y 2012.



Autor de más de 20 libros y 100 estudios en vietnamita, inglés, chino, japonés, francés y coreano, Tuan Cuong es considerado uno de los principales expertos en textos Han-Nom, crítica textual y patrimonio intelectual de Vietnam./.