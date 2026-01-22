Académico japonés elogia autonomía estratégica y desarrollo centrado en las personas de Vietnam

El profesor Toshiro Nishizawa, de la Universidad de Tokio, elogió el enfoque de desarrollo centrado en las personas de Vietnam, reflejado en políticas de seguridad social como la reducción de las tasas de matrícula y el apoyo sanitario a los grupos desfavorecidos.



El profesor Toshiro Nishizawa, de la Universidad de Tokio. Fuente: VNA



Subrayó que el desarrollo sostenible debe ir más allá del crecimiento económico para garantizar la inclusión y la equidad, al tiempo que Vietnam necesita equilibrar cuidadosamente la sostenibilidad fiscal a largo plazo ante el envejecimiento de la población y el aumento de las demandas de bienestar social.



En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Japón con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), el profesor Nishizawa también compartió sus valoraciones sobre la estrategia de desarrollo de Vietnam y su creciente posición internacional, en particular en los ámbitos de la política exterior, el desarrollo y la seguridad social.



Afirmó que, en un entorno internacional cada vez más fragmentado, Vietnam destaca como un modelo de mantenimiento de la autonomía estratégica, la independencia nacional y la autosuficiencia. La política exterior independiente y autosuficiente del país no es meramente retórica, sino que se ha aplicado de manera constante mediante acciones concretas.



En particular, señaló que el establecimiento por parte de Vietnam de asociaciones estratégicas integrales con 14 países ha contribuido a diversificar sus relaciones exteriores, reducir la dependencia de un solo socio, reforzar su posición negociadora y ampliar el espacio de cooperación en un contexto de intensificación de la competencia estratégica.



El profesor Nishizawa destacó el papel activo y constructivo de Vietnam en los mecanismos multilaterales, especialmente en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las Naciones Unidas.



Según él, Vietnam demuestra cómo un país de rango medio, que comparte varias similitudes con Japón, puede realizar contribuciones significativas a la configuración de normas regionales y al fortalecimiento de un orden internacional basado en reglas. Añadió que Japón se beneficiaría de una coordinación más estrecha y de un mayor apoyo a la orientación multilateral de Vietnam, contribuyendo así a fomentar la estabilidad y la previsibilidad en un complejo panorama geopolítico.



El académico también elogió la diplomacia cultural y los intercambios de pueblo a pueblo como un punto destacado de la política exterior de Vietnam. Con un número creciente de estudiantes internacionales, turistas y actividades de intercambio cultural, Vietnam es percibido cada vez más como un país dinámico y pacífico, con una rica identidad cultural.



Basándose en casi 30 años de implicación personal con Vietnam, afirmó que las relaciones bilaterales entre Vietnam y Japón, especialmente en educación y en los intercambios de pueblo a pueblo, han seguido profundizándose y deberían fortalecerse aún más.



Al comentar sobre la comunidad vietnamita de alrededor de 600.000 personas en Japón, el profesor Nishizawa expresó su admiración por la diligencia, la mentalidad independiente, la humildad y la apertura de los estudiantes y trabajadores vietnamitas. Los describió como un importante puente que promueve el entendimiento mutuo y la confianza entre ambos países.



En materia de desarrollo de infraestructuras, el profesor destacó el firme compromiso de Vietnam con el fortalecimiento de la conectividad nacional y la creación de bases para el crecimiento a largo plazo, incluido el objetivo de construir más de 3.000 kilómetros de autopistas para 2025. Comparó este proceso con el de Japón en la década de 1960, cuando la infraestructura desempeñó un papel decisivo en el despegue económico del país, al tiempo que subrayó que la calidad de los proyectos y la eficiencia a largo plazo serán factores determinantes.



En cuanto a la transformación digital y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el profesor Nishizawa señaló que Vietnam está “dando saltos” en varios ámbitos, como los servicios públicos en línea, los pagos sin efectivo y el desarrollo de parques industriales de alta tecnología. No obstante, advirtió que la digitalización debe ir de la mano de políticas de protección social para evitar el ensanchamiento de las desigualdades, especialmente entre los grupos vulnerables./.