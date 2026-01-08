Académico chino valora la política exterior proactiva y equilibrada de Vietnam

Beijing (VNA) - La política exterior de Vietnam en los últimos años ha destacado por su carácter proactivo, sustantivo y exitoso, consolidando así la creciente influencia y rol del país en el ámbito internacional, afirmó Zhu Chenming, director del Instituto Honorífico de Estudios del Sur de Asia y el Sudeste Asiático en la Academia de Ciencias Sociales de la provincia china de Yunnan.

Zhu Chenming, director del Instituto Honorífico de Estudios del Sur de Asia y el Sudeste Asiático en la Academia de Ciencias Sociales de la provincia china de Yunnan (Fuente: VNA)

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Zhu destacó el notable incremento de la actividad exterior de Vietnam, que se ha reflejado en un creciente número de intercambios y encuentros con países y organizaciones internacionales.

Desde 2015, y de manera aún más marcada en los últimos años, Vietnam ha impulsado de manera activa visitas y contactos de alto nivel, ampliando los marcos de cooperación tanto bilaterales como multilaterales. Este enfoque ha evidenciado la proactividad de los líderes vietnamitas en fortalecer y diversificar sus relaciones exteriores.

El país ha centrado su política exterior en las naciones vecinas, manteniendo y fortaleciendo relaciones estables con Laos, Camboya y China. Al mismo tiempo, ha adoptado un enfoque flexible y equilibrado en sus nexos con las grandes potencias, posicionando a China y Estados Unidos como socios estratégicos integrales.

Zhu subrayó que esta política ha traído no solo beneficios económicos, políticos y en materia de seguridad, sino que también ha elevado la posición de Vietnam en un contexto regional marcado por constantes transformaciones.

Dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la presencia de Vietnam se ha reforzado, participando activamente en sus mecanismos de cooperación y proponiendo iniciativas clave sobre temas regionales. Las propuestas y posturas vietnamitas en las cumbres de la ASEAN han sido ampliamente respaldadas y bien valoradas por los países miembros, lo que subraya el creciente rol del país en la comunidad del Sudeste Asiático.

A nivel global, las relaciones de Vietnam con otros países y organizaciones internacionales continúan en expansión. En este sentido, Vietnam ha sido elegido para integrar diversos mecanismos relevantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluido el Consejo de Derechos Humanos.

El profesor chino enfatizó que el protagonismo de Vietnam en estos foros refleja el reconocimiento internacional a los esfuerzos del país en desarrollo económico y social, así como en la promoción y protección de los derechos humanos.

En particular, destacó el continuo respaldo que Vietnam recibe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como un logro significativo, refutando las críticas sobre la falta de democracia y los derechos humanos en el país. Según Zhu, el apoyo mayoritario de los países miembros evidencia una visión más objetiva y equilibrada sobre la situación de los derechos humanos en Vietnam.

La actividad exterior de Vietnam ha cosechado resultados notables y positivos en los últimos años. El país ha mantenido su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, participando activamente en la integración internacional. Esta estrategia se alinea con los principios establecidos en los Congresos Nacionales del Partido Comunista de Vietnam y contribuye a crear un entorno internacional favorable para el desarrollo del país, concluyó el académico chino./.