Académico chino destaca la importancia de las elecciones legislativas de Vietnam

El profesor Zhu Zhenming, de la Academia China (Kunming) de Estudios del Sur y Sudeste Asiático. Foto: Quang Hung - VNA

Las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de Vietnam para el período 2026-2031 tienen una importancia crucial, afirmó el profesor Zhu Zhenming, de la Academia China (Kunming) de Estudios del Sur y Sudeste Asiático.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en China, el académico señaló que estas elecciones se celebran poco después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y, por lo tanto, desempeñan un papel fundamental en la implementación de la Resolución aprobada en ese evento. En su opinión, constituyen un paso práctico para materializar los objetivos y tareas fijados en el congreso.



Sostuvo que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares no son un mero trámite, sino una clara demostración de que el pueblo vietnamita ejerce su derecho a participar en la vida política del país. Los diputados que cumplan con los estándares requeridos y obtengan la confianza de los votantes participarán en la selección de importantes líderes nacionales y asumirán grandes responsabilidades ante el país y la ciudadanía.



El académico chino señaló que la decisión de celebrar las elecciones dos meses antes de lo habitual tiene como objetivo sincronizarlas con la implementación de las decisiones clave adoptadas tras el XIV Congreso Nacional del PCV, lo que facilitará la rápida y eficaz puesta en marcha de las orientaciones y tareas de desarrollo.



Según explicó, esta medida refleja el espíritu de renovación y la determinación del Comité Central del PCV. Inmediatamente después del XIV Congreso Nacional, el nuevo liderazgo ha demostrado un estilo de trabajo dinámico y decidido, lo que ha generado un comienzo positivo en la traducción de los objetivos del congreso en acciones concretas y ha fortalecido la confianza pública.



El profesor Zhu también destacó que las elecciones se celebran en un momento en que Vietnam enfrenta tanto nuevas oportunidades de desarrollo como importantes desafíos, lo que las convierte en una prueba de la capacidad de liderazgo y gobernanza del Partido y del Estado.



En los últimos años, el Partido y el Gobierno de Vietnam han implementado importantes reformas, entre ellas la reorganización de las unidades administrativas, la adopción de un modelo de administración local de dos niveles y los esfuerzos por racionalizar el aparato administrativo.



En este contexto, el liderazgo unificado del Comité Central del Partido, la estrecha coordinación entre las autoridades centrales y locales, los ministerios y los distintos sectores, así como el esfuerzo conjunto de la población, han contribuido a que las elecciones se preparen y desarrollen de manera ordenada y eficaz.



Según el experto, estos avances demuestran la capacidad organizativa y la adaptabilidad del Partido y del Estado vietnamitas, así como sus esfuerzos por guiar al pueblo en la implementación de las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido y en el impulso del desarrollo nacional.



Asimismo, observó que las elecciones han contado con un fuerte respaldo popular y con una participación activa de los votantes en todo el país.



Los informes de los medios de comunicación muestran que los ciudadanos se han involucrado con entusiasmo en el proceso electoral, demostrando espíritu democrático y responsabilidad cívica, al tiempo que contribuyen a la selección de representantes capaces de reflejar la voluntad y las aspiraciones del pueblo.



Cabe destacar que muchos jóvenes que votaban por primera vez ejercieron sus derechos cívicos con un marcado sentido de responsabilidad, lo que refleja tanto una creciente conciencia ciudadana como las expectativas de las nuevas generaciones respecto al futuro desarrollo del país.



El profesor Zhu expresó su convicción de que, bajo el liderazgo del Partido y con el esfuerzo colectivo del pueblo vietnamita, la elección de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles se desarrollará sin contratiempos y arrojará resultados satisfactorios./.